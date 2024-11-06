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Mãe de Isis Valverde finaliza radioterapia e recebe homenagem do namorado

Rosalba Nable fazia tratamento após descobrir um câncer de mama; ela recebeu mensagens de carinho do namorado, Carlos Wanderson, do genro e da filha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 11:57

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, publicou desabafo no Instagram
Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, publicou desabafo no Instagram Crédito: Rosalba Nable Instagram/Reprodução
Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, recebeu uma mensagem positiva do namorado, Carlos Wanderson, na quarta-feira, 6. A postagem veio após o anúncio de sua última sessão de radioterapia, que foi realizada na terça-feira, 5.
"O amor tem o poder de transformar os mais duros dos corações. Ele tem a força de curar e confortar a alma mais atormentada e solitária. Deus abençoe você sempre, seguimos mais fortes do que nunca. Te amo", disse Wanderson, junto de fotos com Rosalba.
O casal está junto há mais de um ano, quando foram vistos em uma viagem para o Ceará. Ela iniciou sessões de quimio e radioterapia em 2024, após descobrir um câncer de mama.
"Hoje foi o término da radioterapia e a mulher estranha, calada, triste e amargurada (e que é, certamente, uma versão minha que me era totalmente desconhecida até então) decidiu me avisar que está se despedindo do meu corpo, ali na porta do hospital onde vivi um pesadelo", escreveu Rosalba na terça.
Ela comentou sobre o dia também ser seu aniversário, data que comemora seus 61 anos. "É meu aniversário e o término dos piores ciclos na minha luta contra o câncer. Brindemos assim, duplamente, meu 5 de novembro", finalizou.
Rosalba também recebeu mensagens de carinho de familiares e amigos, incluindo Marcos Buaiz, noivo de Isis Valverde: "Que aula de amor e superação você nos deu. Que sorte a minha ter você por perto", disse.
"Parabéns, amor da minha vida. Não sei viver sem você", comentou Isis também, nos stories de seu Instagram.

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