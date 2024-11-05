Vídeo de motorista de aplicativo capixaba com Juliano Floss viraliza na internet

A capixaba Ana Luiza Alves, motorista de aplicativo e criadora de conteúdo, apresentou uma história inusitada que divertiu a internet. Nascida e criada no Espírito Santo, Ana Luiza costuma postar conteúdos de suas viagens pelo Estado, mostrando cenas inusitadas que ela vive em seu trabalho. Agora ela trabalha em São Paulo, teve o influenciador Juliano Floss como passageiro e contou que “gelou” ao ver o cliente famoso.

Durante a viagem, a capixaba divertiu Juliano, que é namorado da cantora Marina Sena, com histórias engraçadas de suas experiências, como uma vez em que uma passageira fez xixi no carro. Ela também contou como muda sua abordagem conforme o turno do dia.

Ela ainda aproveitou o papo descontraído com Juliano para elogiar o Espírito Santo e convidá-lo para conhecer as terras capixabas.