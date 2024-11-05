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Bombou na web

Vídeo de motorista de aplicativo capixaba com Juliano Floss viraliza na internet

Conhecida por suas histórias divertidas como motorista, a capixaba Ana Luiza Alves teve um vídeo viral ao pegar o passageiro ilustre em uma corrida
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 12:30

A capixaba Ana Luiza Alves, motorista de aplicativo e criadora de conteúdo, apresentou uma história inusitada que divertiu a internet. Nascida e criada no Espírito Santo, Ana Luiza costuma postar conteúdos de suas viagens pelo Estado, mostrando cenas inusitadas que ela vive em seu trabalho. Agora ela trabalha em São Paulo, teve o influenciador Juliano Floss como passageiro e contou que “gelou” ao ver o cliente famoso.
Durante a viagem, a capixaba divertiu Juliano, que é namorado da cantora Marina Sena, com histórias engraçadas de suas experiências, como uma vez em que uma passageira fez xixi no carro. Ela também contou como muda sua abordagem conforme o turno do dia.
Ela ainda aproveitou o papo descontraído com Juliano para elogiar o Espírito Santo e convidá-lo para conhecer as terras capixabas. 
A situação viralizou, e os seguidores de Ana Luiza comentaram: “Ele é muito legal! ???” e “Essa viagem foi muito divertida ?”. Houve até quem brincasse: “Vocês estão de uniforme, é?”. Confira o vídeo:

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