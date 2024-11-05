Jojo Todynho se revolta com boicote por ser de direita: 'Sou o que quiser'

Jojo Todynho fala sobre política nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho, 27, expressou sua revolta contra as críticas e o boicote de que vem sendo alvo desde que se declarou abertamente direitista.

A cantora reclamou da repercussão negativa de sua foto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, 42. "Eu tenho liberdade [para isso]. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que não posso tirar com a Michelle? Qual o problema?", indagou ela, em entrevista ao podcast de Deborah Albuquerque, 39.

Jojo afirmou que não por ser negra e de origem pobre tem obrigação de abraçar a ideologia de esquerda. "Ninguém tem que ditar sobre mim. Porque eu sou negra ou porque eu sou favelada, eu tenho que ser esquerdista? De onde vocês tiraram isso, que pobre, negro e favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser ser."