Isis Valverde, esposa de Marcus Buaiz, estrela filme com Sylvester Stallone

Código Alarum, filme com Isis Valverde e Sylvester Stallone Crédito: Reprodução Imagem Filmes

A atriz Isis Valverde, casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz, está pronta para conquistar o público internacional com seu papel em Código Alarum, longa de ação dirigido por Michael Polish. Com estreia marcada para 27 de março nos cinemas brasileiros, o filme promete misturar suspense e adrenalina com um elenco de peso liderado pelo ícone Sylvester Stallone.

Interpretando a personagem Bridgette, Isis divide a tela com nomes como Scott Eastwood (Esquadrão Suicida) e Willa Fitzgerald (Reacher). A trama acompanha um casal de ex-agentes secretos que se torna alvo de uma caçada global após encontrar informações confidenciais que podem abalar o mundo da inteligência internacional. Stallone interpreta Chester, um agente da CIA determinado a capturar o casal.