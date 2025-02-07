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Cinema

Isis Valverde, esposa de Marcus Buaiz, estrela filme com Sylvester Stallone

Atriz deu o primeiro passo na carreira internacional com o filme Código Alarum, que chega aos cinemas em 27 de março. Veja o trailer
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 10:08

Código Alarum, filme com Isis Valverde e Sylvester Stallone
Código Alarum, filme com Isis Valverde e Sylvester Stallone Crédito: Reprodução Imagem Filmes
A atriz Isis Valverde, casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz, está pronta para conquistar o público internacional com seu papel em Código Alarum, longa de ação dirigido por Michael Polish. Com estreia marcada para 27 de março nos cinemas brasileiros, o filme promete misturar suspense e adrenalina com um elenco de peso liderado pelo ícone Sylvester Stallone.

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Interpretando a personagem Bridgette, Isis divide a tela com nomes como Scott Eastwood (Esquadrão Suicida) e Willa Fitzgerald (Reacher). A trama acompanha um casal de ex-agentes secretos que se torna alvo de uma caçada global após encontrar informações confidenciais que podem abalar o mundo da inteligência internacional. Stallone interpreta Chester, um agente da CIA determinado a capturar o casal.
Essa é a primeira vez que a atriz, conhecida por sucessos em novelas brasileiras, como A Força do Querer e Amor de Mãe, atua em um filme internacional. Isis Valverde se junta a uma lista de talentos brasileiros que vêm se destacando no cinema global. A estreia do longa está marcada para 27 de março, com distribuição da Imagem Filmes. Veja o trailer:

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