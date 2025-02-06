Tela Brasil: conheça a “Netflix” gratuita anunciada pelo governo

Família assistindo TV Crédito: Yuri A. / Shutterstock

O Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria do Audiovisual (SAV), anunciou, durante a 28º Mostra de Cinema de Tiradentes, o Tela Brasil, uma plataforma de streaming gratuita que terá um catálogo inteiramente dedicado ao cinema nacional. O objetivo é democratizar o acesso a obras audiovisuais brasileiras e valorizar a rica produção cinematográfica do país.

Com investimento inicial estimado em R$ 4,2 milhões, a plataforma contará com um acervo inicial de 447 obras audiovisuais já disponíveis para uso pelo governo, além da inclusão de produções mais recentes. O serviço está programado para ser lançado no segundo semestre deste ano, com um funcionamento semelhante ao de grandes plataformas como Netflix, Prime Video e Disney+.

447 obras no Tela Brasil, nova plataforma de streaming

Entre os conteúdos disponibilizados, o público poderá acessar curtas, médias e longas-metragens, abrangendo diferentes linguagens, formatos e estilos estéticos. A proposta é aproveitar obras que já possuem direitos de exibição pelo governo e agregar novas produções cinematográficas para oferecer um panorama abrangente do cinema nacional.

O projeto busca dar ainda mais visibilidade à indústria audiovisual brasileira, que ganhou destaque internacional recentemente com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, indicado a três categorias no Oscar.