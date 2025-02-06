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Tela Brasil: conheça a “Netflix” gratuita anunciada pelo governo

Plataforma pública de streaming terá apenas produções nacionais e promete democratizar o acesso ao cinema com catálogo com mais de 400 obras
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 16:13

Família assistindo TV
Família assistindo TV Crédito: Yuri A. / Shutterstock
O Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria do Audiovisual (SAV), anunciou, durante a 28º Mostra de Cinema de Tiradentes, o Tela Brasil, uma plataforma de streaming gratuita que terá um catálogo inteiramente dedicado ao cinema nacional. O objetivo é democratizar o acesso a obras audiovisuais brasileiras e valorizar a rica produção cinematográfica do país.
Com investimento inicial estimado em R$ 4,2 milhões, a plataforma contará com um acervo inicial de 447 obras audiovisuais já disponíveis para uso pelo governo, além da inclusão de produções mais recentes. O serviço está programado para ser lançado no segundo semestre deste ano, com um funcionamento semelhante ao de grandes plataformas como Netflix, Prime Video e Disney+.

447

obras no Tela Brasil, nova plataforma de streaming
Entre os conteúdos disponibilizados, o público poderá acessar curtas, médias e longas-metragens, abrangendo diferentes linguagens, formatos e estilos estéticos. A proposta é aproveitar obras que já possuem direitos de exibição pelo governo e agregar novas produções cinematográficas para oferecer um panorama abrangente do cinema nacional.
O projeto busca dar ainda mais visibilidade à indústria audiovisual brasileira, que ganhou destaque internacional recentemente com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, indicado a três categorias no Oscar.
*Com informações da CNN.

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