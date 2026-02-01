Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/02/2026

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:49
O primeiro dia de fevereiro trará energias emocionais e mentais intensas, promovendo movimento e fluidez. Será importante lembrar que a maioria dos signos encontrará oportunidades para seguir com seus sonhos ao longo do mês — sem procrastinar ou deixar seus verdadeiros desejos para depois.
A seguir, confira a previsão do tarot para os doze signos do zodíaco!
A carta “Rei de Ouros” mostra que a firmeza e o senso prático marcarão o seu domingo. Você tenderá a agir com mais responsabilidade, pensando no futuro e na segurança. Será um ótimo dia para decisões financeiras ou para assumir uma postura mais madura em relações e projetos.
O cansaço poderá aparecer, mas a carta “9 de Paus” pede persistência. Mesmo se sentindo sobrecarregado(a), você estará mais perto do fim do que imagina. Preserve sua energia e não desista — pois o dia exigirá resistência, não teimosia.
Segundo a carta “A Lua”, o dia pedirá cautela com ilusões e confusões emocionais. Nem tudo estará claro, e a intuição será sua melhor bússola. Por isso, será importante evitar conclusões precipitadas e conversas mal explicadas.
Você poderá sentir uma sensação de bloqueio ou de estar preso a uma situação mental, conforme a carta “8 de Espadas”. O tarot mostra que os limites serão mais internos do que reais. Questionar seus próprios medos poderá abrir caminhos inesperados.
Segundo a carta “4 de Paus”, o domingo trará uma energia de estabilidade, celebração e boas conexões. O dia favorecerá encontros, acordos positivos e momentos de conforto emocional. Haverá algo para comemorar, mesmo que seja simples.
Silêncio, introspecção e sabedoria marcarão o seu domingo, conforme a carta “O Eremita”. Você poderá sentir vontade de se afastar um pouco para refletir. Será um ótimo dia para ouvir a própria voz interior e buscar respostas com calma.
A carta “O Hierofante” mostra que valores, compromissos e aprendizados ganharão destaque. O tarot indica decisões baseadas em princípios e naquilo que faz sentido a longo prazo. Conversas maduras e conselhos sábios ajudarão bastante.
O dia será de ajustes, decisões justas e colheita do que foi plantado, conforme a carta “A Justiça”. O tarot pede equilíbrio entre emoção e razão. Verdades virão à tona — e agir com ética será essencial.
Segundo a carta “8 de Paus”, o domingo será marcado por movimento, rapidez e notícias chegando. O dia favorecerá avanços, respostas e a resolução de pendências. Aproveitar o ritmo acelerado será positivo, desde que o foco seja mantido.
A carta “4 de Copas” mostra que será importante ter atenção ao desânimo ou à dificuldade de enxergar oportunidades. Algo bom poderá estar sendo ignorado. Por isso, abrir-se para o novo será essencial, mesmo que ele não venha da forma esperada.
O dia será marcado por equilíbrio, cura e harmonia, conforme a carta ”A Temperança”. O tarot indica que o momento será ideal para conciliar opostos, alinhar emoções e agir com moderação. Menos extremos, mais fluidez.
A carta “2 de Espadas” indica que a indecisão ou o conflito interno poderão marcar o domingo. Evitar escolhas apenas prolongará o desconforto. Encarar a situação com honestidade emocional ajudará a destravar caminhos.
