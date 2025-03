Luxo

Casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde já supera R$ 5 milhões, diz colunista

De acordo com informações do portal Leo Dias, casal ainda reservou um aeroporto executivo para recepcionar os convidados

O casamento da atriz Isis Valverde com o empresário capixaba Marcus Buaiz promete ser um evento luxuoso e de alto padrão. De acordo com informações do portal Leo Dias, os gastos com a cerimônia, marcada para 3 de maio, já ultrapassam R$ 5 milhões, reforçando o clima sofisticado da celebração. >