No 'BBB 25', anjo terá poder em dobro e indicará alguém ao Paredão

Vitória Strada venceu a Prova do Líder e indicará cinco pessoas para o Na Mira do Líder na sexta, 28; eliminação ocorre na terça, 4

A dinâmica dos próximos dias do BBB 25 terá uma novidade. Desta vez, o anjo terá poderes em dobro e, além de imunizar uma pessoa, também indicará um colega para o próximo Paredão. A Prova do Anjo ocorre no sábado, 1º.>