Televisão

'Cada um deu o seu melhor', diz Nicolas Prattes em texto de despedida de 'Mania de Você'

Personagem Rudá morreu no capítulo desta quinta-feira (27), dispensando ator da novela

O personagem de Nicolas Prattes em "Mania de Você" (Globo), Rudá, morreu no capítulo desta quinta-feira (27). Para homenageá-lo, o ator publicou um texto de despedida em suas redes sociais. Nos comentários, internautas o elogiam, mas também criticam a cena da morte do mocinho da novela.>

Contrariando as críticas à obra de João Emanuel Carneiro, Prattes escreveu que todos os envolvidos na novela deram seu melhor: "Essa, talvez tenha sido aquela em que vi todos os envolvidos em todos os setores, mais empenhados em dar o seu melhor. Apaixonados, vocacionados, inteligentes e sensíveis. Cada pessoa, deu o seu melhor, isso forma caráter".>

O ator relembrou sua entrada na novela e o clima animado que pairava no início da trama: "Rudá entrou na minha vida de supetão, fui o último a entrar nessa locomotiva, encontrei um elenco e uma equipe cheios de vontade de fazer acontecer". "Ninguém faz novela como a gente, fazemos disso boa parte da nossa vida e temos orgulho demais da conta", adicionou.>

"Agradeço cada um que me olhou no olho e se abriu, trocou, riu, chorou e se doou. Esse é o nosso ofício.>

Fomos a companhia de muita gente, na sala de casa, no ponto de ônibus, no leito do hospital e em tantos outros lugares", agradeceu Prattes.>