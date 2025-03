BBB 25

Vitória Strada vence a Prova do Líder no 'BBB 25'

Desafio envolveu habilidade; Vilma e Maike estavam vetados da prova

Vitória Strada foi a vencedora da Prova do Líder no BBB 25 na noite desta quinta-feira, 20. João Gabriel teve uma diferença de apenas 2 mil pontos da sister e quase assumiu a liderança do programa pela segunda vez.>