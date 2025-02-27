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BBB 25

BBB 25: quem foi barrado da festa do líder? João Pedro escolhe Camilla; saiba motivo

Sister terá de passar madrugada tentar achar cinco chaves em piscina de bolinhas que abrem uma chave que dá acesso à festa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 08:23

Camilla é barrada da Festa do Líder de João Pedro.
Camilla é barrada da Festa do Líder de João Pedro. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Mais uma Festa do Líder ocorre nesta quinta, 26, no BBB 25 e, como é de praxe, o líder João Pedro precisou escolher uma pessoa para barrar da comemoração. A decisão mirou em Camilla e o líder justificou a escolha por "prioridade".
O líder também chegou a citar a briga da sister com Vitória. A atriz era uma das opções para o veto, mas João desistiu de escolher a sister por ela já ter sido barrada na última festa.
A sister terá de passar a madrugada com apenas água, pão e banheiro à disposição em um cômodo separado da casa do reality. Ela poderá sair do local caso encontre cinco chaves em uma piscina de bolinhas que abrem um baú que dará acesso à festa. Caso não, ficará isolada até o amanhecer.
João Pedro terá como tema "festa do interior" na Festa do Líder nesta quinta. A comemoração terá pescaria, barraquinhas de lona e totó, além de um cavalo mecânico. O cenário também terá a representação de elementos como a praça da igreja.

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