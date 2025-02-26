Arthur Picoli constrói sítio no ES em homenagem ao avô: "Dívida sentimental"

O ex-BBB Arthur Picoli está vivendo um novo capítulo em sua vida e decidiu compartilhar cada etapa dessa jornada com seus seguidores. O capixaba divulgou, nesta terça-feira (25), o primeiro episódio de um diário de obra que acompanhará a construção de seu sítio em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, sua terra natal.
Emocionado, Arthur revelou que a decisão de investir no local veio de um forte laço sentimental com o avô, Bairo Louzada, que faleceu em 2022. O nome do sítio, inclusive, foi escolhido em homenagem a ele.
"Depois de alguns anos de ter saído desse lugar maravilhoso, que é meu Conduru, estou de volta com um propósito de vida novo. Eu escutei de muitas pessoas que eu era maluco de estar investindo aqui e eu também acreditei por muito tempo. Mas é uma promessa, uma dívida sentimental", afirmou o influenciador.
Arthur destacou que a ideia de construir o sítio surgiu durante suas idas e vindas à Conduru. Ele acredita que essa nova fase representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também a preservação da história e das raízes de sua família.
"Cada momento dessa obra foi planejado, pensado desde lá atrás, quando vim aqui passear. Agora está saindo do papel."
Tudo que está acontecendo aqui é por uma dívida sentimental com meu avô Bairo Louzada, que em 2022 partiu, mas deixou isso aqui para a família. É para manter a honra e a memória dele vivas"
Na legenda do vídeo postado em suas redes sociais, Arthur reforçou a importância desse momento: “Dia de falar com vocês sobre o motivo da minha volta para Conduru, da realização de um sonho que eu já sonhava desde muito pequeno, quando via meu avô tocando sua roça”.
Nos próximos episódios, Arthur deve mostrar mais detalhes da construção e do dia a dia no local, como a escolha do terreno e outras curiosidades.