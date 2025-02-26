Arthur Picoli constrói sítio no ES em homenagem ao avô: "Dívida sentimental"

Arthur Picoli constrói sítio em Conduru Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

O ex-BBB Arthur Picoli está vivendo um novo capítulo em sua vida e decidiu compartilhar cada etapa dessa jornada com seus seguidores. O capixaba divulgou, nesta terça-feira (25), o primeiro episódio de um diário de obra que acompanhará a construção de seu sítio em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim , sua terra natal.

Emocionado, Arthur revelou que a decisão de investir no local veio de um forte laço sentimental com o avô, Bairo Louzada, que faleceu em 2022. O nome do sítio, inclusive, foi escolhido em homenagem a ele.

"Depois de alguns anos de ter saído desse lugar maravilhoso, que é meu Conduru, estou de volta com um propósito de vida novo. Eu escutei de muitas pessoas que eu era maluco de estar investindo aqui e eu também acreditei por muito tempo. Mas é uma promessa, uma dívida sentimental", afirmou o influenciador.

Arthur destacou que a ideia de construir o sítio surgiu durante suas idas e vindas à Conduru. Ele acredita que essa nova fase representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também a preservação da história e das raízes de sua família.

"Cada momento dessa obra foi planejado, pensado desde lá atrás, quando vim aqui passear. Agora está saindo do papel."

Tudo que está acontecendo aqui é por uma dívida sentimental com meu avô Bairo Louzada, que em 2022 partiu, mas deixou isso aqui para a família. É para manter a honra e a memória dele vivas"

Na legenda do vídeo postado em suas redes sociais, Arthur reforçou a importância desse momento: “Dia de falar com vocês sobre o motivo da minha volta para Conduru, da realização de um sonho que eu já sonhava desde muito pequeno, quando via meu avô tocando sua roça”.