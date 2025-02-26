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BBB 25: Show de Luísa Sonza e festa de João Pedro prometem agitar a semana no reality

Celebração de João Pedro faz homenagem às festas típicas do interior, com barraquinhas de lona, pescaria e mesas de jogos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 10:29

Luísa Sonza posa com peças de sua coleção para a Shein
Luísa Sonza vai cantar no BBB Crédito: Pam Martins - 2024/Divulgação
A semana no BBB 25 promete animação e momentos marcantes para os participantes. João Pedro, líder da semana, será o anfitrião de uma festa inspirada no interior do Brasil nesta quarta-feira, 26. Já na sexta-feira, 28, Luísa Sonza sobe ao palco da casa mais vigiada do País e traz uma convidada internacional: a cantora argentina Emilia Mernes.
A celebração de João Pedro faz homenagem às festas típicas do interior, com barraquinhas de lona, pescaria e mesas de jogos como dama e dominó. O cenário remete a uma praça de cidade pequena e inclui elementos como ruas de paralelepípedo e uma estrada de terra.

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A cavalgada, tradição em diversas regiões do País, também ganha destaque, com um cavalo maquinado para simular o movimento do animal. No cardápio, pratos tradicionais como galinhada, espetinhos, carne seca e milho completam a experiência.
Já na sexta-feira, Luísa Sonza assume o comando da festa com um repertório cheio de hits e a participação especial de Emilia Mernes. As duas apresentarão sua nova parceria musical, enquanto sucessos como Sou Musa do Verão e Modo Turbo também estão garantidos no setlist.
Além do show, a decoração vibrante, com tons de laranja e painéis iluminados, traz espaços para os participantes se divertirem e relaxarem, incluindo um pula-pula fechado, um set de produção de conteúdo com espelhos e lâmpadas e cadeiras de massagem.

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