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Repercussão

'Orgulho de nosso cinema', diz Lula sobre 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Conquista do primeiro prêmio da Academia para o Brasil uniu políticos de todo o espectro como esquerda, centro e direita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2025 às 15:38

"Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles que conquistou o Oscar de melhor filme estrangeiro no domingo (2), é um dos motivos para se orgulhar de ser brasileiro, diz o presidente Lula da Silva.
"Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo", compartilhou o presidente.
O diretor Walter Salles recebeu o Oscar por Melhor Filme Internacional
O diretor Walter Salles recebeu o Oscar por Melhor Filme Internacional Crédito: Reuters/Folhapress
"O Oscar de melhor filme internacional para 'Ainda Estou Aqui' é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo", conclui.
Indicado a três categorias — melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres —, o Oscar parou o Brasil em pleno domingo de carnaval (2). Mas além dos foliões e fãs do longa, políticos e figuras públicas também celebraram as conquistas. A ex-presidente Dilma Rousseff, o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, são alguns dos nomes.
Confira a postagem de Rousseff que, assim como a família Paiva retratada no filme, foi perseguida durante a ditadura militar e, durante seu governo, criou a Comissão da Verdade para investigar crimes da época.
"O Oscar de melhor filme internacional recebido por 'Ainda Estou Aqui' é de todo o mérito de Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e equipe, a quem cumprimento pela vitória. Um orgulho para todos os brasileiros e brasileiras que, em meio ao Carnaval, pararam para assistir ao nosso país ser reconhecido mundialmente pela sua arte e pela defesa dos valores democráticos, tão bem representados pela família Paiva", afirmou Alckmin.
Em suas redes sociais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad também reagiu à vitória. "É do Brasil! Parabéns, Fernanda! Parabéns, Walter! O filme 'Ainda Estou Aqui' faz história e leva o Oscar de Melhor Filme Internacional. Orgulho nacional."
Em nota conjunta, o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores também parabenizaram a equipe do filme. "A premiação reflete a excelência do cinema brasileiro, ampliando sua projeção no cenário internacional", lê-se. "Além disso, reforça o indispensável papel da cultura como instrumento de memória e de reflexão, destacando a importância da proteção e da promoção dos direitos humanos e da democracia como valores inegociáveis da sociedade brasileira."
O longa acompanha Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que precisou se reinventar após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser sequestrado e morto pela ditadura militar. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, a história se tornou símbolo da luta pela verdade da ditadura militar e dos direitos humanos.
Até políticos que não se alinham com o filme — como pertencentes a partidos de centro e direita — comemoraram a vitória.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi um desses. "Parabéns a todos pelo Oscar de melhor filme internacional, 'Ainda Estou Aqui', a estatueta de ouro é nossa! Mais um orgulho de ser brasileiro, a cidade de São Paulo está em festa!", publicou nas redes sociais.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a conquista como um "marco inesquecível". "É uma vitória para a nossa cultura, nossas histórias e nossos talentos que encantam o mundo. Que essa conquista inspira gerações!", escreveu o político, que em seguida elogiou Fernanda Torres.
O cineasta Josias Teófilo comemorou a vitória no X, antigo Twitter:
O Secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Tota Parente — que se diz "radicalmente de centro" — também publicou sobre o filme. "É do Brasil", escreveu em nota com a secretaria. "Orgulho nacional do cinema do nosso país."
No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes convidou Fernanda Torres para o Desfile das Campeãs no Sambódromo Marquês da Sapucaí. Em entrevista, o político afirmou que a atriz desfila neste sábado (8), sem afiliação a uma escola de samba específica. "Ganhando ou não, ela já é Oscar! Falei para ela que não tem chance de ela não ir", disse.
O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a vitória. Mas ele já se pronunciou sobre o filme, por ter crescido na cidade de Eldorado Paulista, onde a família de Rubens Paiva tinha influência política e financeira. Antes da premiação, ele criticou as reclamações da atriz Fernanda Torres ao seu governo.

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