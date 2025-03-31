Rita Von Hunty e Thiagson são destaques do Festival da Canção da Serra

Rita Von Hunty e Thiagson são destaques no 8º Festival da Canção da Serra Crédito: Sté Frateschi / reprodução Instagram @canaldothiagson

Dois nomes de destaque na cena cultural brasileira, Rita Von Hunty e Thiagson são as principais atrações nacionais da 8ª edição do Festival da Canção da Serra, que acontece entre os dias 19 de março e 18 de abril. A programação é gratuita e aberta a todos os públicos, com atividades na Biblioteca e Centro Cultural de Valparaíso e na Praça dos Pescadores, em Nova Almeida.

O ponto alto do evento será no dia 4 de abril, quando Rita Von Hunty e Thiagson sobem ao palco principal do festival, em Nova Almeida, para a palestra-show "Diálogos sobre o Brasil: cultura, gosto e sociedade", que promete uma reflexão potente sobre a cultura brasileira a partir da música, da política e das vivências populares.

Rita Von Hunty é conhecida nacionalmente por seu trabalho como educadora popular, pesquisadora e crítica cultural. Com uma linguagem acessível e provocadora, ela tem mobilizado milhares de pessoas em torno de temas como direitos humanos, educação e cidadania. Já Thiagson, doutor em musicologia, é professor, compositor, escritor e divulgador científico nas redes sociais. É reconhecido por sua defesa da música periférica e pela valorização do funk como expressão cultural legítima e potente.

Exposição “NO PALCO DA HISTÓRIA: Memórias dos Festivais”, Na Biblioteca e Centro Cultural de Valparaíso Crédito: Reprodução Instagram @festival_da_cancao / Nanda Produções

O encontro entre os dois promete ser um dos momentos mais esperados da programação. A palestra acontece às 20h, na Praça dos Pescadores, e o público é convidado a levar suas cadeiras de praia, já que o espaço contará com estrutura de tendas e cerca de 200 assentos disponíveis.

A idealizadora do projeto, Fernanda Vieira, moradora de Nova Almeida e à frente da Nanda Produções, celebra a força da cultura como ferramenta de transformação. “O festival é um espaço de valorização da música autoral, de encontros e de reafirmação da cultura como direito de todos. Receber nomes como Rita Von Hunty e Thiagson amplia ainda mais esse diálogo com o Brasil”, destaca.

Mais de um mês de programação

Além das atrações nacionais, o Festival da Canção da Serra conta com uma agenda extensa de shows, oficinas, exposições e ações de formação cultural. A programação teve início no dia 19 de março, com o lançamento simbólico do festival e a abertura da exposição “No palco da história: memórias dos festivais”, em Valparaíso. A mostra apresenta uma linha do tempo dos festivais de música no Brasil, desde os anos 1960 até hoje, com foco especial na história local da Serra.

Na mesma noite, foi realizado o workshop “Capacitismo: o que suas atitudes revelam?”, com Fabiani Machado, especialista em inclusão e desenvolvimento humano. A atividade abre espaço para reflexões sobre acessibilidade atitudinal e combate ao preconceito contra pessoas com deficiência.

Festival teve workshop anti-capacistista em março Crédito: Nanda Produções

Já em Nova Almeida, a programação se concentra nos dias 4, 5 e 6 de abril, com destaque para a Mostra Competitiva de Músicas Autorais, que premiará os três primeiros colocados com troféus e prêmios em dinheiro. O festival recebeu 93 inscrições de todo o Brasil, sendo 10 selecionados para se apresentarem ao vivo.

A programação também inclui apresentações culturais, leitura dramatizada, oficinas de trova e escrita poética, além de shows com artistas capixabas como Dalzy Sales, Cadu Caruzo (cover de Cazuza), Rovena Maria, Kako e Buru Tovar da Banda Blacksete, com participação de Bárbara Black.

Acessibilidade e inclusão

O festival conta com rotas acessíveis, piso tátil, banheiros adaptados, intérpretes de Libras, audiodescrição, legendas automáticas, linguagem simples, e formação para equipes culturais com foco em acessibilidade atitudinal.

Sobre o Festival

Premiados da Mostra Competitiva de Músicas Autorais em outra edição do festival Crédito: Nanda Produções

Criado em 2006, o Festival da Canção da Serra já contou com sete edições anteriores, sendo a última realizada em 2022 no formato virtual. Com histórico de público estimado em 20 mil pessoas, o evento busca agora se consolidar no calendário cultural da cidade, com apoio de políticas públicas de fomento à cultura.

A 8ª edição é uma realização da Nanda Produções, com apoio da Prefeitura Municipal da Serra, SETUR, Conselho Municipal de Cultura da Serra e financiamento do FUNCULTURA – Secretaria da Cultura do Espírito Santo, via Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO – 8º FESTIVAL DA CANÇÃO DA SERRA