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Música

Trilhas clássicas de animes viram concerto gratuito em Vitória

“Anime Sinfônico", da Banda Sinfônica Vale Música, tocará trilhas sonoras de grandes sucessos da animação japonesa, como Dragon Ball Z e Pokémon
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 31 de Março de 2025 às 14:00

Banda Sinfônica Vale Música fará o
Banda Sinfônica Vale Música fará o "Anime Sinfônico" Crédito: Fabio Prieto/Divulgação
Intitulado “Anime Sinfônico”, o universo dos animes ganhará vida em um concerto especial da Banda Sinfônica Vale Música, na próxima quarta-feira (2), às 20h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.
O evento marca a estreia da regente Ludhymila Bruzzi à frente do grupo e promete emocionar fãs de todas as idades com temas icônicos de produções japonesas, como “Pokémon”, “Sailor Moon” e “Dragon Ball Z”.
O evento tem entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site Le Billet, a partir desta terça-feira (1), às 12h. Cada CPF pode retirar até dois ingressos, que deverão ser apresentados na entrada do teatro, em formato físico ou digital. Os lugares são limitados à capacidade do local.
Banda Sinfônica Vale Música
Banda Sinfônica Vale Música Crédito: Fabio Prieto

Uma viagem musical pelo mundo dos animes

Com arranjos sinfônicos especialmente elaborados, o concerto “Anime Sinfônico” levará o público a uma imersão nas trilhas sonoras de grandes sucessos da animação japonesa. A abertura ficará por conta da Banda Elementar Vale Música, sob a regência de Bismark Mota.
No repertório, a jornada musical de "Pokémon Theme", composta por T. Loeffler e J. Siegler, em um arranjo de Paul Murtha. Em seguida, o público será transportado para os cenários mágicos de "O Castelo Animado" (Howl’s Moving Castle), do renomado compositor Joe Hisaishi, em um arranjo de Joey McMahon.
O tema de Pokémon estará no repertório do concerto “Anime Sinfônico”
O tema de Pokémon estará no repertório do concerto “Anime Sinfônico” Crédito: Divulgação
A emoção continua com "Sadness and Sorrow", do anime Naruto, um clássico de Hisaishi entra em cena com "Ponyo", seguido pela ternura e nostalgia de "Meu Amigo Totoro", e o suspense e a intensidade de Death Note se fazem presentes através das composições de Yoshihisa Hirano & Hideki Taniuchi.
Ainda haverá a poderosa e eletrizante trilha de Dragon Ball Z, composta por Hironobu Kageyama, com arranjo de Eduardo Ramirez Parra, garantindo um final épico para essa viagem musical pelo universo dos animes. Para a regente Ludhymila Bruzzi, a escolha do repertório surgiu de um diálogo com os próprios alunos.
“Sempre pergunto o que gostariam de tocar, e a temática dos animes apareceu diversas vezes. Fizemos uma pesquisa para encontrar os melhores arranjos para banda sinfônica e, em alguns casos, encomendamos novos”

Figurinos e interatividade

Além da música, o concerto promete encantar o público com um toque especial: os músicos terão liberdade para se apresentar com figurinos inspirados em personagens de animes. “Espero muita criatividade por parte deles. Alguns gostam de confeccionar suas próprias fantasias e sempre surpreendem. Eu também estarei fantasiada, mas é segredo”, brinca a regente.

Projeto Vale Música no Espírito Santo

O Vale Música ES é uma iniciativa da Estação Conhecimento Serra, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com 320 alunos de 07 a 29 anos, o projeto forma jovens talentos na música e já levou seus integrantes a se apresentarem no Carnegie Hall (EUA), Japão, Sérvia e Emirados Árabes.
Banda Sinfônica Vale Música
Banda Sinfônica Vale Música Crédito: Fabio Prieto
Entre os artistas que já se apresentaram com o grupo estão Milton Nascimento, Ivan Lins, Hamilton de Holanda e Fernanda Takai. O projeto conta com grupos de referência como a Orquestra Jovem Vale Música, a Vale Música Jazz Band e a Banda Sinfônica Vale Música.

SERVIÇO

  • Concerto “Anime Sinfônico”, com a Banda Sinfônica Vale Música
  • Quando: quarta-feira (2)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) -  Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • Entrada gratuita. Retirada de ingressos online a partir de terça (1), às 12h, pelo site Le Billet
  • Capacidade: 615 lugares

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