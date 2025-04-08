Evento geek chega a Vila Velha com Guilherme Briggs e batalhas de cosplay

Geek XP, um evento totalmente gratuito e recheado de atrações Crédito: João Lima/RC Film

Prepare seu cosplay e aqueça a voz para cantar temas de anime e séries clássicas: o universo geek vai invadir o Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, entre os dias 11 e 13 de abril, com o Geek XP, um evento gratuito e recheado de atrações imperdíveis.

Um dos destaques da programação será a presença do dublador Guilherme Briggs, famoso por seu trabalho em personagens icônicos como Mickey Mouse e Superman. O artista participa de um bate-papo com fãs no dia 12 de abril, onde vai falar sobre seu trabalho e as histórias profissionais. Ele emprestou sua voz a dublagem de atores como Brendan Fraser, Dwayne Johnson, Henry Cavil, Jim Carrey, entre outros.

Um dos destaques da programação será a presença do dublador Guilherme Briggs Crédito: Guilherme Biggs

Além da conversa com Briggs, o evento contará com diversas outras atrações, como desfiles cosplay, quiz geek, random play dance e até um campeonato de free fire. Ainda no evento, nove tendas de lojas com artigos da cultura pop, nove mercadinhos e um espaço dedicado a quadrinistas, o artist’s valley.

MÚSICA AO VIVO

Para agitar ainda mais o evento, a Banda Megazord, de Sorocaba (SP), subirá ao palco no dia 12 de abril, às 20 horas, trazendo um show recheado de clássicos que prometem fazer o público não ficar parado.

Com entrada gratuita, o Geek XP vai proporcionar uma imersão na cultura pop, com uma programação diversificada que atende tanto aos fãs de games e quadrinhos quanto aos apreciadores de música e cosplay.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira - 11 de abril

Palco Principal

18h - Abertura do evento + Quiz Geek

19h - Rewind

19h30 - Adivinhe o personagem

21h - Just Dance

22h – Encerramento





Palco kpop/Cosplay

18h Abertura do evento + Karaokê

19h Desfile Cosplay

20h30 Random Play

21h Quiz Geek

22h Encerramento





Sábado - 12 de abril

Palco Principal

13h - Abertura do evento

14h - Quiz Geek

15h - Dublador: Guilherme Briggs

16h - Apresentação Cosplay

17h30 - Just Dance

18h30 - Adivinhe o personagem

19h30 - Quiz Geek

20h - Banda Megazord

21h30 - Música Livre ou Just Dance

22h – Encerramento





Palco kpop/Cosplay

13h - Abertura do evento

14h - Karaokê

15h - Apresentação kpop

17h30 - Desfile Cosplay

19h - Random Play

20h - Quiz Geek

20h30 - Adivinhe a Abertura

21h30 - Karaokê

22h – Encerramento





Domingo - 13 de abril

Palco Principal

13h - Abertura do evento

14h - Quiz Geek

15h - Apresentação Cosplay

17h - Campeonato de Free Fire

19h - Suzaku

21h - Just Dance

22h – Encerramento





Palco Kpop/Cosplay

14h - Abertura do evento + Karaokê

15h - Concurso kpop

17h - Desfile Cosplay

19h - Random Play

20h - Quiz Geek

20h30 - Adivinhe a Abertura

21h30 - Karaokê

22h - Encerramento

SERVIÇO