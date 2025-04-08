Evento geek chega a Vila Velha com Guilherme Briggs e batalhas de cosplay

Prepare seu cosplay e aqueça a voz para cantar temas de anime e séries clássicas: o universo geek vai invadir o Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, entre os dias 11 e 13 de abril, com o Geek XP, um evento gratuito e recheado de atrações imperdíveis.
Um dos destaques da programação será a presença do dublador Guilherme Briggs, famoso por seu trabalho em personagens icônicos como Mickey Mouse e Superman. O artista participa de um bate-papo com fãs no dia 12 de abril, onde vai falar sobre seu trabalho e as histórias profissionais. Ele emprestou sua voz a dublagem de atores como Brendan Fraser, Dwayne Johnson, Henry Cavil, Jim Carrey, entre outros.
Além da conversa com Briggs, o evento contará com diversas outras atrações, como desfiles cosplay, quiz geek, random play dance e até um campeonato de free fire. Ainda no evento, nove tendas de lojas com artigos da cultura pop, nove mercadinhos e um espaço dedicado a quadrinistas, o artist’s valley.
MÚSICA AO VIVO
Para agitar ainda mais o evento, a Banda Megazord, de Sorocaba (SP), subirá ao palco no dia 12 de abril, às 20 horas, trazendo um show recheado de clássicos que prometem fazer o público não ficar parado.
Com entrada gratuita, o Geek XP vai proporcionar uma imersão na cultura pop, com uma programação diversificada que atende tanto aos fãs de games e quadrinhos quanto aos apreciadores de música e cosplay.
PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira - 11 de abril
- Palco Principal
- 18h - Abertura do evento + Quiz Geek
- 19h - Rewind
- 19h30 - Adivinhe o personagem
- 21h - Just Dance
- 22h – Encerramento
- Palco kpop/Cosplay
- 18h Abertura do evento + Karaokê
- 19h Desfile Cosplay
- 20h30 Random Play
- 21h Quiz Geek
- 22h Encerramento
- Sábado - 12 de abril
- Palco Principal
- 13h - Abertura do evento
- 14h - Quiz Geek
- 15h - Dublador: Guilherme Briggs
- 16h - Apresentação Cosplay
- 17h30 - Just Dance
- 18h30 - Adivinhe o personagem
- 19h30 - Quiz Geek
- 20h - Banda Megazord
- 21h30 - Música Livre ou Just Dance
- 22h – Encerramento
- Palco kpop/Cosplay
- 13h - Abertura do evento
- 14h - Karaokê
- 15h - Apresentação kpop
- 17h30 - Desfile Cosplay
- 19h - Random Play
- 20h - Quiz Geek
- 20h30 - Adivinhe a Abertura
- 21h30 - Karaokê
- 22h – Encerramento
- Domingo - 13 de abril
- Palco Principal
- 13h - Abertura do evento
- 14h - Quiz Geek
- 15h - Apresentação Cosplay
- 17h - Campeonato de Free Fire
- 19h - Suzaku
- 21h - Just Dance
- 22h – Encerramento
- Palco Kpop/Cosplay
- 14h - Abertura do evento + Karaokê
- 15h - Concurso kpop
- 17h - Desfile Cosplay
- 19h - Random Play
- 20h - Quiz Geek
- 20h30 - Adivinhe a Abertura
- 21h30 - Karaokê
- 22h - Encerramento
SERVIÇO
- Geek XP
- Data: 11 a 13 de abril
- Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica
- Entrada gratuita