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Programação

Evento geek chega a Vila Velha com Guilherme Briggs e batalhas de cosplay

Geek XP contará com diversas outras atrações, como desfiles cosplay, quiz geek, random play dance e até um campeonato de free fire
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 11:00

Geek XP, um evento totalmente gratuito e recheado de atrações imperdíveis
Geek XP, um evento totalmente gratuito e recheado de atrações Crédito: João Lima/RC Film
Prepare seu cosplay e aqueça a voz para cantar temas de anime e séries clássicas: o universo geek vai invadir o Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, entre os dias 11 e 13 de abril, com o Geek XP, um evento gratuito e recheado de atrações imperdíveis.
Um dos destaques da programação será a presença do dublador Guilherme Briggs, famoso por seu trabalho em personagens icônicos como Mickey Mouse e Superman. O artista participa de um bate-papo com fãs no dia 12 de abril, onde vai falar sobre seu trabalho e as histórias profissionais. Ele emprestou sua voz a dublagem de atores como Brendan Fraser, Dwayne Johnson, Henry Cavil, Jim Carrey, entre outros.
Um dos destaques da programação será a presença do dublador Guilherme Briggs
Um dos destaques da programação será a presença do dublador Guilherme Briggs Crédito: Guilherme Biggs
Além da conversa com Briggs, o evento contará com diversas outras atrações, como desfiles cosplay, quiz geek, random play dance e até um campeonato de free fire. Ainda no evento, nove tendas de lojas com artigos da cultura pop, nove mercadinhos e um espaço dedicado a quadrinistas, o artist’s valley.

MÚSICA AO VIVO

Para agitar ainda mais o evento, a Banda Megazord, de Sorocaba (SP), subirá ao palco no dia 12 de abril, às 20 horas, trazendo um show recheado de clássicos que prometem fazer o público não ficar parado.
Com entrada gratuita, o Geek XP vai proporcionar uma imersão na cultura pop, com uma programação diversificada que atende tanto aos fãs de games e quadrinhos quanto aos apreciadores de música e cosplay.

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira - 11 de abril
  • Palco Principal
  • 18h - Abertura do evento + Quiz Geek
  • 19h - Rewind
  • 19h30 - Adivinhe o personagem
  • 21h - Just Dance
  • 22h – Encerramento

  •  Palco kpop/Cosplay
  • 18h Abertura do evento + Karaokê
  • 19h Desfile Cosplay
  • 20h30 Random Play
  • 21h Quiz Geek
  • 22h Encerramento

  • Sábado - 12 de abril
  • Palco Principal
  •  13h - Abertura do evento
  • 14h - Quiz Geek
  • 15h - Dublador: Guilherme Briggs
  • 16h - Apresentação Cosplay
  • 17h30 - Just Dance
  • 18h30 - Adivinhe o personagem
  • 19h30 - Quiz Geek
  • 20h - Banda Megazord
  • 21h30 - Música Livre ou Just Dance
  • 22h – Encerramento

  • Palco kpop/Cosplay
  • 13h - Abertura do evento
  • 14h - Karaokê
  • 15h - Apresentação kpop
  • 17h30 - Desfile Cosplay
  • 19h - Random Play
  • 20h - Quiz Geek
  • 20h30 - Adivinhe a Abertura
  • 21h30 - Karaokê
  • 22h – Encerramento

  • Domingo - 13 de abril
  • Palco Principal
  • 13h - Abertura do evento
  • 14h - Quiz Geek
  • 15h - Apresentação Cosplay
  • 17h - Campeonato de Free Fire
  • 19h - Suzaku
  • 21h - Just Dance
  • 22h – Encerramento

  • Palco Kpop/Cosplay
  • 14h - Abertura do evento + Karaokê
  • 15h - Concurso kpop
  • 17h - Desfile Cosplay
  • 19h - Random Play
  • 20h - Quiz Geek
  • 20h30 - Adivinhe a Abertura
  • 21h30 - Karaokê
  • 22h - Encerramento

SERVIÇO

  • Geek XP
  • Data: 11 a 13 de abril
  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica
  • Entrada gratuita

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