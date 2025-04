Festa

Olodum e blocos capixabas agitam Praia de Camburi com entrada gratuita

Além da atração nacional, o evento conta com blocos capixabas, como Bloco Voador, Kustelão, Afro Kizomba, Coisa de Negres e Subúrbio

Vitória vai entrar no ritmo do batuque e da alegria do carnaval com a edição do Baile Voador, neste sábado (13), a partir das 14h, no Oasis Beach Club, na Praia de Camburi. O evento é gratuito e promete reunir uma multidão em uma verdadeira celebração à música brasileira, com destaque para o Olodum, um dos maiores ícones da música afro-baiana.>