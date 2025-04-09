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Na Praça do Papa

Festival Somos Rock chega a Vitória com Jota Quest e Raimundos no line-up

O festival de rock acontece em outubro e também terá shows de Nando Reis, Marcelo Falcão e da banda americana The Calling
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 08:00

Jota Quest e Raimundos são atrações do Somos Rock
Jota Quest e Raimundos são atrações do Somos Rock Crédito: Arthur Louzada / Denis Ono/ Divulgação
No dia 4 de outubro, a capital capixaba entra na rota do festival Somos Rock, que chega pela primeira vez ao Espírito Santo com um elenco de peso e a promessa de uma noite histórica. O evento será a Praça do Papa, cenário perfeito para receber grandes nomes da música brasileira em uma festa que vai celebrar a força do rock nacional e internacional. Os ingressos custam a partir de R$ 90 (meia-entrada). 
“Teremos quatro grandes bandas nacionais e, somando ainda mais força ao lineup, uma banda internacional que vem para agregar ao movimento. É uma honra poder realizar um evento desse porte na nossa cidade, fortalecendo a cena do rock e consolidando Vitória como um dos grandes destinos para grandes shows e festivais no país", adianta Wagner Dutra, sócio do evento. 
O festival vai receber shows de artistas que marcaram gerações e continuam movimentando multidões como Nando Reis, Jota Quest, Raimundos, Marcelo Falcão e uma atração surpresa. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (10 de abril), com vendas pela plataforma Zig.Tickets.
Nando Reis e Marcello Falcão vão participar o Somos Rock Brasil
Nando Reis e Marcello Falcão são atrações do Somos Rock Brasil Crédito: Divulgação / Lorena Dini / Jaques Dequeker

Banda internacional

A banda americana The Calling foi confirmada como a atração surpresa do festival Somos Rock. Com hits como "Wherever You Will Go", "Adrienne" e "Could It Be Any Harder", The Calling fez sucesso nos anos 2000 com seu estilo pop rock melódico e letras marcantes. A banda, liderada pelo vocalista Alex Band, promete um show nostálgico e enérgico que vai embalar o público capixaba.

Valores

A venda de ingressos para o festival começa nesta quinta-feira (10), com diversas opções. Para quem optar pela Arena Somos Rock, os ingressos custam R$ 90 (meia-entrada), R$ 100 (entrada solidária) ou R$ 180 (inteira).
Na modalidade Frontstage, os valores vão de R$170 (meia-entrada) e R$180 (entrada solidária com 2kg de alimento) até R$340 (inteira). Com edições anteriores realizadas em cidades como São Paulo e Belo Horizonte, o Somos Rock chega à sua sexta edição prometendo um evento marcante para o público capixaba.

Serviço

  • Evento: Somos Rock 
  • Data: 4 de outubro de 2025
  • Local: Praça do Papa, Vitória – ES
  • Atrações confirmadas: Nando Reis, Jota Quest, Raimundos, Marcelo Falcão. 
  • Ingressos: Arena Somos Rock - R$90 (meia-entrada), R$100 (entrada solidária) e R$180 (inteira).  Frontstage - R$170 (meia-entrada), R$180 (entrada solidária com 2kg de alimento) e R$340 (inteira)
  • Plataforma de venda: Zig.Tickets 

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