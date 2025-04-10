Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Conceição Evaristo vem ao ES receber título de Doutora Honoris Causa pela Ufes
Literatura

Conceição Evaristo vem ao ES receber título de Doutora Honoris Causa pela Ufes

O evento, que será no teatro da Ufes, é gratuito e aberto ao público. O título é a maior honraria da universidade por contribuição à sociedade.
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 09:01

Conceição Evaristo vem ao ES receber título de Doutora Honoris Causa
Conceição Evaristo vem ao ES receber título de Doutora Honoris Causa Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Reconhecida por sua vasta contribuição à literatura brasileira e à luta antirracista, a escritora e linguista Conceição Evaristo receberá o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A honraria será entregue em sessão solene do Conselho Universitário, marcada para o dia 15 de abril, às 18 horas, no Teatro Universitário, em Vitória.
A proposta da homenagem surgiu a partir de uma articulação entre docentes da Ufes, militantes negros capixabas e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab). A iniciativa reconhece o impacto transformador da obra e da trajetória de Conceição Evaristo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
“Conceição Evaristo representa todas nós. Ela inaugurou um processo formativo-identitário a partir de suas próprias vivências – ‘escrevivências’ –, e sua poesia pode representar nossas vozes negras e um sentimento de grande parcela das mulheres negras que sobreviveram às adversidades”, ressalta a professora Patrícia Rufino, pesquisadora do Neab e assessora de Relações Políticas com a Comunidade Acadêmica da Ufes.
A escritora Conceição Evaristo
Conceição Evaristo é considerada um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
Com uma carreira marcada pela pluralidade, Conceição Evaristo transita entre a ficção, a poesia e o ensaio, sempre ancorada em experiências negras, femininas e periféricas. Autora de obras emblemáticas como Ponciá Vicêncio, Insubmissas Lágrimas de Mulheres e Olhos D’água — este último premiado com o Jabuti em 2015 —, a escritora é considerada um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea.
Segundo Patrícia Rufino, além da potência literária, Evaristo se destaca como uma figura de enorme relevância cultural e política. “Ela traz a memória, a narrativa e a identidade para os seus poemas. Uma senhora que viveu tantas gerações e conheceu tanto a desigualdade do nosso país. A outorga do título é um reconhecimento simbólico e político da sua contribuição inestimável”, afirma.
Apesar de não integrar formalmente o corpo docente da universidade, a autora mineira é constantemente estudada por grupos de pesquisa da Ufes, especialmente no que diz respeito ao conceito de “escrevivência” — termo cunhado por ela para unir escrita e experiência.
“Essa homenagem é uma inspiração para tantas mulheres com a mesma trajetória. Isso nos faz pensar o quanto a universidade é um espaço de luta e resistência, mas também de fortalecimento da identidade e de ressignificação de vidas. E que essas vidas precisam ser valorizadas”, conclui  Patrícia. 

Serviço

  • Evento: Título de Doutora Honoris Causa à Conceição Evaristo
  • Local: Teatro Universitário da Ufes – Campus de Goiabeiras, Vitória (ES)
  • Data: 15 de abril de 2025 (terça-feira)
  • Horário: 18h
  • Entrada: Gratuita e aberta ao público (sujeita à lotação do espaço)

Veja Também

Roda D’Água será palco de celebração das culturas populares capixabas em abril

Inscrições abertas para cursos de música gratuitos em 19 municípios do ES

Cachoeiro de Itapemirim ganha documentário sobre a cena noturna LGBTQIAPN+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Literatura UFES Teatro da Ufes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados