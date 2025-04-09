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De Graça

Inscrições abertas para cursos de música gratuitos em 19 municípios do ES

Projeto “Música para Todos” oferece cursos gratuitos de piano, violão, ukulele, percussão e mais. Inscrições vão até 18 de abril
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 10:30

Inscrições para cursos livres de Música em 19 municípios do Estado já começaram
Inscrições para cursos livres de Música em 19 municípios do Estado já começaram Crédito: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de música oferecidos pelo projeto “Música para Todos”, que será realizado ao longo de 2025. A iniciativa é voltada para pessoas a partir dos 13 anos que tenham interesse em aprender ou aprofundar seus conhecimentos musicais. As aulas acontecem de forma online, com atividades presenciais nos municípios atendidos, e são ministradas por professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).
As atividades presenciais serão realizadas em polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet), com acompanhamento de professores moderadores. As cidades participantes são Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Jaguaré, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vargem Alta e Vitória.
Confira os cursos disponíveis:
  • Leitura Musical ao Piano
  • Introdução ao Ukulele
  • Introdução ao Mundo das Teclas
  • Iniciação ao Violão
  • Introdução ao Mundo das Teclas 2
  • Iniciação ao Violão 2
  • Desenvolvendo a Musicalidade por Meio da Percussão 2
  • Introdução aos Conceitos da Linguagem, Tecnologias e Produção Musical 2
As inscrições vão até o dia 18 de abril, por meio de formulário on-line disponível no site da Fames, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. O projeto é resultado da parceria entre a Fames, Secti, Fapes, Sead/Ufes e UnAC, dentro do programa UniversidadES, do Governo do Estado. Todas as informações sobre cursos, locais e procedimentos estão detalhadas no edital disponível no site da instituição.

Serviço

  • O quê: Cursos gratuitos de música do projeto 'Música para Todos'
  • Para quem: Pessoas com 13 anos ou mais, residentes em 19 municípios do ES
  • Inscrições: De 7 a 18 de abril
  • Como se inscrever: Preenchendo o formulário on-line disponível no site da Fames — www.fames.es.gov.br

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