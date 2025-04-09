Inscrições abertas para cursos de música gratuitos em 19 municípios do ES

Inscrições para cursos livres de Música em 19 municípios do Estado já começaram Crédito: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de música oferecidos pelo projeto “Música para Todos”, que será realizado ao longo de 2025. A iniciativa é voltada para pessoas a partir dos 13 anos que tenham interesse em aprender ou aprofundar seus conhecimentos musicais. As aulas acontecem de forma online, com atividades presenciais nos municípios atendidos, e são ministradas por professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

As atividades presenciais serão realizadas em polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet), com acompanhamento de professores moderadores. As cidades participantes são Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Jaguaré, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vargem Alta e Vitória.

Confira os cursos disponíveis:

Leitura Musical ao Piano

Introdução ao Ukulele

Introdução ao Mundo das Teclas

Iniciação ao Violão

Introdução ao Mundo das Teclas 2

Iniciação ao Violão 2

Desenvolvendo a Musicalidade por Meio da Percussão 2

Introdução aos Conceitos da Linguagem, Tecnologias e Produção Musical 2

As inscrições vão até o dia 18 de abril, por meio de formulário on-line disponível no site da Fames, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. O projeto é resultado da parceria entre a Fames, Secti, Fapes, Sead/Ufes e UnAC, dentro do programa UniversidadES, do Governo do Estado. Todas as informações sobre cursos, locais e procedimentos estão detalhadas no edital disponível no site da instituição.

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