Batalha de MCs em Vitória garante vaga em festival de rap e premiação em dinheiro

BoomRap Fight é uma oportunidade única para os MCs se destacarem na cena capixaba Crédito: Reprodução/@zuluzaomc

Você já ouviu falar no BoomRap Fight? Calma, HZ vai te explicar! Essa é uma batalha de MCs que visa reunir talentos da cena urbana capixaba em uma disputa eletrizante por visibilidade e prêmios. E o melhor: os vencedores terão a chance de se apresentar no Boom Rap Festival, o maior palco da cultura de rua do Sudeste, marcado para o dia 7 de junho, no estádio Kleber Andrade.

E a pré-seletiva acontece nesta sexta-feira (25), no Atlântica Parque, em Jardim Camburi. O local, que é famoso pelas batalhas de rima, vai virar palco de potências do rap capixaba a partir das 19h. Ali, serão sorteadas 16 vagas para participação nos duelos. Os oito vencedores de cada batalha avançam na competição.

A segunda fase acontece na Rua da Lama, na loja Malloca Store, com data ainda a ser divulgada. As oitavas de final vão determinar as duas duplas que avançam para a final do BoomRap Fight. A dupla campeã de cada fase, totalizando 4 MCs classificados, disputa uma semifinal em duplas no palco do Boom Rap Festival.

Matuê e Orochi, cantores de trap Crédito: Instagram/@matue e @orochi

A grande final, é claro, será no maior evento de rap do estado, onde vamos descobrir quem terá a oportunidade de se apresentar com um MC nacional. Além disso, o campeão leva para casa R$ 2 mil reais, e mais R$ 1 mil reais em vales compras. O segundo lugar também ganhará dois vales compras de R$ 500 reais.