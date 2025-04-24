Prêmio da Música Capixaba 2025 abre inscrições e indicações para 26 categorias

Afronta MC levou dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Gustavo Louzada

Músicos, técnicos e demais profissionais da cena musical já podem se inscrever para participar da quarta edição do Prêmio da Música Capixaba. O evento acontece no dia 26 de agosto, no palco do Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória.

As inscrições e indicações podem ser feitas até o dia 5 de maio por meio do site oficial prêmio (confira no final da matéria). Os interessados devem preencher seus próprios formulários de inscrição, enquanto o público pode contribuir sugerindo nomes para a premiação.

Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação

Neste ano, a premiação será dividida em três grandes eixos: Destaques Técnicos, Destaques Artísticos e Produtos Musicais. Ao todo, serão 26 categorias: Álbum, Artista Solo ou Duo, Capa do Ano, Composição, Destaque Lgbtqiapn+, Destaque Linguagens Urbanas, Destaque Vozes Negras, Diretor(a) de Palco, DJ, EP, Grupo ou Banda, Instrumentista, Intérprete de Libras de Show Musical, Intérprete, Luthier, Música, Produtor(a) Executivo(a), Produtor(a) Musical, Projeto de Impacto Social, Revelação Musical, Roadie, Show ao Vivo, Técnico de Áudio, Técnico de Iluminação, Técnico de Som e Videoclipe.

Há anos fortalecendo a cena capixaba, a premiação se firma como uma das principais iniciativas de valorização da produção musical no estado, destacando tanto artistas quanto profissionais dos bastidores. Entre os vencedores do ano passado, estão Budah, Cesar MC, Luiza Dutra e Dan Abranches.



Rodrigo Simor no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay

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