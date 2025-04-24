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Música do ES

Prêmio da Música Capixaba 2025 abre inscrições e indicações para 26 categorias

Músicos, técnicos e outros profissionais da cena musical podem se inscrever até de maio; veja mais detalhes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:30

Afronta MC levou dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba
Afronta MC levou dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Gustavo Louzada
Músicos, técnicos e demais profissionais da cena musical já podem se inscrever para participar da quarta edição do Prêmio da Música Capixaba. O evento acontece no dia 26 de agosto, no palco do Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória.
As inscrições e indicações podem ser feitas até o dia 5 de maio por meio do site oficial prêmio (confira no final da matéria). Os interessados devem preencher seus próprios formulários de inscrição, enquanto o público pode contribuir sugerindo nomes para a premiação.
Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba
Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação
Neste ano, a premiação será dividida em três grandes eixos: Destaques Técnicos, Destaques Artísticos e Produtos Musicais. Ao todo, serão 26 categorias: Álbum, Artista Solo ou Duo, Capa do Ano, Composição, Destaque Lgbtqiapn+, Destaque Linguagens Urbanas, Destaque Vozes Negras, Diretor(a) de Palco, DJ, EP, Grupo ou Banda, Instrumentista, Intérprete de Libras de Show Musical, Intérprete, Luthier, Música, Produtor(a) Executivo(a), Produtor(a) Musical, Projeto de Impacto Social, Revelação Musical, Roadie, Show ao Vivo, Técnico de Áudio, Técnico de Iluminação, Técnico de Som e Videoclipe.
Há anos fortalecendo a cena capixaba, a premiação se firma como uma das principais iniciativas de valorização da produção musical no estado, destacando tanto artistas quanto profissionais dos bastidores. Entre os vencedores do ano passado, estão Budah, Cesar MC, Luiza Dutra e Dan Abranches.
Rodrigo Simor no 3º Prêmio da Música Capixaba
Rodrigo Simor no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay

SERVIÇO

  • Prêmio da Música Capixaba – 4ª edição
  • Data da cerimônia: 26 de agosto
  • Local: Teatro da UFES – Vitória
  • Período de inscrições e indicações: até 5 de maio
  • Site oficial: www.premiodamusicacapixaba.com.br
  • Informações: (27) 3376-1674

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