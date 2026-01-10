Grutas e cavernas no Espírito Santo: aventuras subterrâneas cheias de história Crédito: Gerson Jr @gersonmoreiracoelhojr / Michele Menezes Michalsky

Quem pensa que o Espírito Santo se resume a praias e montanhas pode se surpreender com o que existe abaixo da superfície. O estado abriga grutas e cavernas que guardam histórias milenares, mistérios, lendas e até episódios marcantes da história do Brasil.

Algumas podem ser visitadas com tranquilidade, outras despertam curiosidade mesmo à distância, mas todas rendem experiências únicas para quem gosta de natureza, aventura e memória. Conheça algumas das principais grutas e cavernas para visitar (ou só conhecer) no ES.

Gruta do Limoeiro – Castelo

Gruta do Limoeiro, em Castelo, Sul do ES Crédito: TV Gazeta

Considerada a maior gruta do Espírito Santo, a Gruta do Limoeiro também é classificada como o mais importante sítio arqueológico em território capixaba. O destaque vai para a profundidade da caverna, que tem cerca de 30 metros, e para os diversos salões internos, que revelam formações impressionantes ao longo do percurso.

As visitas são guiadas, cheias de descobertas e indicadas tanto para adultos quanto para crianças.

Visitação: terça a domingo, das 9h às 16h

terça a domingo, das 9h às 16h Grupos: mínimo de 10 pessoas

mínimo de 10 pessoas Duração: 30 a 40 minutos

30 a 40 minutos Ingresso: R$ 20 (meia para crianças de 5 a 9 anos e idosos acima de 60)

Gruta de São Quirino – Irupi

Gruta São Quirino Crédito: Prefeitura Municipal de Irupi

Esculpida ao longo de milênios pela ação da água e do tempo, a Gruta de São Quirino impressiona não só pela beleza natural, mas também pelo peso histórico. Entre 1966 e 1967, o local serviu de abrigo para integrantes da Guerrilha do Caparaó, movimento de resistência à ditadura militar.

Hoje, estátuas instaladas na gruta ajudam a contar essa história, transformando o passeio em uma verdadeira aula ao ar livre.

Acesso: estrada de chão sinalizada (1,7 km do centro de Irupi) + trilha na mata

estrada de chão sinalizada (1,7 km do centro de Irupi) + trilha na mata Entrada gratuita

Gruta Maria Drumond – Rio Novo do Sul

Gruta Maria Drumond Crédito: Michele Menezes Michalsky

Em pleno centro da cidade, a Gruta Maria Drumond é cercada de histórias, curiosidades e certo ar de mistério. O nome vem de uma antiga moradora da região, figura importante no desenvolvimento do município. Décadas atrás, o espaço foi um ponto turístico famoso e chegou a funcionar como discoteca.

Atualmente, a gruta está desativada para visitação interna, mas ainda pode ser contemplada externamente, chamando atenção pela beleza e valor histórico.

Pedra das Caveiras – Atílio Vivacqua

Pedra das caveiras carrega lendas macabras e vista panorâmica Crédito: Arquivo/ Marcio Menegussi Menon

Localizada na comunidade de Praça do Oriente, a cerca de sete quilômetros da sede do município, a Pedra das Caveiras é envolta em lendas macabras. O nome surgiu após a descoberta de sete caveiras em uma gruta na década de 1930, possivelmente de indígenas e capatazes, dando origem a histórias sobre tesouros escondidos, rituais e assombrações.

O acesso exige uma trilha de cerca de uma hora até um grande salão de pedra, a 605 metros de altitude, passando por propriedade particular.

Situação atual: visitação temporariamente fechada, mas vale colocar na agenda para visitação no futuro

Rota das Cavernas e Plantas Medicinais – Aracê, Domingos Martins

Rota das Cavernas e Plantas Medicinais Crédito: Reprodução Instagram @rotadascavernaseplantasdm

Um dos roteiros mais diferentes do turismo capixaba, a Rota das Cavernas e Plantas Medicinais combina natureza, conhecimento tradicional e experiências gastronômicas. Localizada na comunidade de São Floriano, no distrito de Aracê, a rota reúne cerca de 25 cavernas, além de cachoeiras, mata preservada, orquidários, apiários e restaurantes.

O percurso inclui experiências como a Adega da Caverna, degustação de vinhos e contato com o uso de plantas medicinais nativas, promovendo turismo sustentável e economia local.