Grutas e cavernas no Espírito Santo: aventuras subterrâneas cheias de história

Quem pensa que o Espírito Santo se resume a praias e montanhas pode se surpreender com o que existe abaixo da superfície. O estado abriga grutas e cavernas que guardam histórias milenares, mistérios, lendas e até episódios marcantes da história do Brasil.
Algumas podem ser visitadas com tranquilidade, outras despertam curiosidade mesmo à distância, mas todas rendem experiências únicas para quem gosta de natureza, aventura e memória. Conheça algumas das principais grutas e cavernas para visitar (ou só conhecer) no ES.
Gruta do Limoeiro – Castelo
Considerada a maior gruta do Espírito Santo, a Gruta do Limoeiro também é classificada como o mais importante sítio arqueológico em território capixaba. O destaque vai para a profundidade da caverna, que tem cerca de 30 metros, e para os diversos salões internos, que revelam formações impressionantes ao longo do percurso.
As visitas são guiadas, cheias de descobertas e indicadas tanto para adultos quanto para crianças.
- Visitação: terça a domingo, das 9h às 16h
- Grupos: mínimo de 10 pessoas
- Duração: 30 a 40 minutos
- Ingresso: R$ 20 (meia para crianças de 5 a 9 anos e idosos acima de 60)
Gruta de São Quirino – Irupi
Esculpida ao longo de milênios pela ação da água e do tempo, a Gruta de São Quirino impressiona não só pela beleza natural, mas também pelo peso histórico. Entre 1966 e 1967, o local serviu de abrigo para integrantes da Guerrilha do Caparaó, movimento de resistência à ditadura militar.
Hoje, estátuas instaladas na gruta ajudam a contar essa história, transformando o passeio em uma verdadeira aula ao ar livre.
- Acesso: estrada de chão sinalizada (1,7 km do centro de Irupi) + trilha na mata
- Entrada gratuita
Gruta Maria Drumond – Rio Novo do Sul
Em pleno centro da cidade, a Gruta Maria Drumond é cercada de histórias, curiosidades e certo ar de mistério. O nome vem de uma antiga moradora da região, figura importante no desenvolvimento do município. Décadas atrás, o espaço foi um ponto turístico famoso e chegou a funcionar como discoteca.
Atualmente, a gruta está desativada para visitação interna, mas ainda pode ser contemplada externamente, chamando atenção pela beleza e valor histórico.
Pedra das Caveiras – Atílio Vivacqua
Localizada na comunidade de Praça do Oriente, a cerca de sete quilômetros da sede do município, a Pedra das Caveiras é envolta em lendas macabras. O nome surgiu após a descoberta de sete caveiras em uma gruta na década de 1930, possivelmente de indígenas e capatazes, dando origem a histórias sobre tesouros escondidos, rituais e assombrações.
O acesso exige uma trilha de cerca de uma hora até um grande salão de pedra, a 605 metros de altitude, passando por propriedade particular.
- Situação atual: visitação temporariamente fechada, mas vale colocar na agenda para visitação no futuro
Rota das Cavernas e Plantas Medicinais – Aracê, Domingos Martins
Um dos roteiros mais diferentes do turismo capixaba, a Rota das Cavernas e Plantas Medicinais combina natureza, conhecimento tradicional e experiências gastronômicas. Localizada na comunidade de São Floriano, no distrito de Aracê, a rota reúne cerca de 25 cavernas, além de cachoeiras, mata preservada, orquidários, apiários e restaurantes.
O percurso inclui experiências como a Adega da Caverna, degustação de vinhos e contato com o uso de plantas medicinais nativas, promovendo turismo sustentável e economia local.
- Extensão: 10 km
- Início: Chalé Verde
- Final: Sítio Boone
- Agendamento pelo telefone (27) 99590-9894