Editorias do Site
Redes Sociais

Theatro Carlos Gomes abre visitação guiada para o público; saiba como ir

Além da programação cultural, o espaço abre as portas para ser conhecido mais de perto às terças e quartas-feiras, com horários pela manhã e à tarde

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:30

Theatro Carlos Gomes abre visitação guiada para o público
O objetivo é mostrar para o público os detalhes arquitetônicos, técnicos e históricos do teatro Crédito: Helio Filho/Secom

O Theatro Carlos Gomes abriu ao público a visitação guiada que permite conferir de perto o resultado das obras de restauro e readequação do espaço. A iniciativa oferece a oportunidade de conhecer os detalhes arquitetônicos, técnicos e históricos do teatro após o processo de revitalização que marcou sua reabertura, em novembro de 2025.

As visitas acontecem às terças e quartas-feiras, nos horários de 9h, 10h, 14h, 15h e 16h, e são realizadas exclusivamente mediante agendamento prévio. Os interessados devem se inscrever pelo site do teatro. Durante o percurso guiado, o público tem acesso a informações sobre a história do Theatro Carlos Gomes, as intervenções realizadas e as melhorias estruturais e funcionais implementadas.

O valor total investido na obra do espaço foi de R$ 20 milhões. O trabalho teve como objetivo preservar as características históricas do edifício, ao mesmo tempo em que promoveu adequações técnicas necessárias para garantir acessibilidade, segurança e melhores condições de uso para artistas e espectadores.

SERVIÇO

VISITAÇÃO THEATRO CARLOS GOMES

  • Datas: terças e quartas-feiras, nos horários de 9h, 10h, 14h, 15h e 16h
  • Agendamento: theatrocarlosgomes.byinti.com
  • Endereço: Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória (Praça Costa Pereira)

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Pra se divertir: conheça 5 parques aquáticos para curtir o verão capixaba

Pra se divertir: conheça 5 parques aquáticos para curtir o verão capixaba

Imagem - Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas agitam o verão em Guarapari

Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas agitam o verão em Guarapari

Imagem - Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”

Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 8 dicas para cuidar dos cabelos durante o verão

8 dicas para cuidar dos cabelos durante o verão
Imagem - Bernardinho e Ana Paula Araújo terminam namoro após um ano e meio juntos

Bernardinho e Ana Paula Araújo terminam namoro após um ano e meio juntos
Imagem - Protetor solar: saiba o momento certo de reaplicar

Protetor solar: saiba o momento certo de reaplicar