Theatro Carlos Gomes abre visitação guiada para o público; saiba como ir

O Theatro Carlos Gomes abriu ao público a visitação guiada que permite conferir de perto o resultado das obras de restauro e readequação do espaço. A iniciativa oferece a oportunidade de conhecer os detalhes arquitetônicos, técnicos e históricos do teatro após o processo de revitalização que marcou sua reabertura, em novembro de 2025.
As visitas acontecem às terças e quartas-feiras, nos horários de 9h, 10h, 14h, 15h e 16h, e são realizadas exclusivamente mediante agendamento prévio. Os interessados devem se inscrever pelo site do teatro. Durante o percurso guiado, o público tem acesso a informações sobre a história do Theatro Carlos Gomes, as intervenções realizadas e as melhorias estruturais e funcionais implementadas.
O valor total investido na obra do espaço foi de R$ 20 milhões. O trabalho teve como objetivo preservar as características históricas do edifício, ao mesmo tempo em que promoveu adequações técnicas necessárias para garantir acessibilidade, segurança e melhores condições de uso para artistas e espectadores.
