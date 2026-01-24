Para se planejar!

Um destino do ES para cada feriado de 2026; confira seleção de HZ

Sugestões vão do carnaval ao feriado da Consciência Negra, com destinos de praia, montanha e atrações culturais

Pancas tem se destacado como local de aventura e é uma das opções turísticas do ES Crédito: Setur/ Divulgação

Nem todo feriado pede o mesmo destino! E com o leque gigantesco de opções que o Espírito Santo oferece, nada melhor que viajar e aproveitar todas as datas comemorativas de 2026. Pensando nisso, HZ fez uma lista de locais que combinam com os feriados de deste ano (que são muitos), levando em conta a estação, distância, tradições culturais e até o ritmo de cada um. Bora conhecer!

14 a 18 de fevereiro - Carnaval

A praia de Guriri, em São Mateus, é uma das mais agitadas do litoral norte do ES Crédito: Fernando Madeira

O Carnaval é uma ótima oportunidade para curtir aqui mesmo no Espírito Santo, em locais como Guriri e Piúma. Além de poupar tempo em uma viagem longa, os locais se destacam pelos carnavais tradicionais, com shows e blocos, tudo de forma gratuita. Além disso, os dois destinos possuem lindas praias, perfeito para o calorão!

03 de abril - Sexta-feira Santa

Na sexta-feira Santa, a torta e a moqueca capixaba são o prato principal. Pensando nisso, o destino para o feriado é Vitória, onde é possível prestigiar o Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras. Barracas e restaurantes se reúnem no local vendendo diversos pratos com frutos do mar, um momento de imersão na cultura local.

Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Mas calma, em todo o litoral do Espírito Santo é possível consumir deliciosos pratos e celebrar a data onde preferir.

13 de abril - Nossa Senhora da Penha

O feriado de Nossa Senhora da Penha já tem destino certo. A festa em homenagem à padroeira, que acontece em Vila Velha, é uma das maiores manifestações religiosas do país e tem missas, romarias e eventos culturais em sua programação. Vale a pena vivenciar essa tradição.

21 de abril - Tiradentes

Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

Mesmo em baixa temporada, Guarapari segue sendo um destino especial. Com o clima quente, praias vazias e um ritmo mais tranquilo, no feriado de Tiradentes a cidade fica ainda melhor. Visite praias como a Areia Preta, Meaípe, Praia do Morro, Setiba e Castanheiras, o Parque Estadual Paulo César Vinha e os atrativos gastronômicos e noturnos que o local oferece.

1º de maio - Dia do Trabalhador

No feriadão do Dia do Trabalhador, que tal visitar o Caparaó? É possível chegar ao destino pelo Espírito Santo ou Minas Gerais, e a melhor época para se aventurar nas montanhas e apreciar a paisagem é entre abril e setembro. Nesse período é mais fácil chegar ao topo do Pico da Bandeira e com o céu mais limpo, o nascer e o pôr do sol ficam ainda mais bonitos.

04 de junho - Corpus Christi

Tapetes de Corpus Christi em Castelo Crédito: Giovana Duarte

Quem ganha destaque no feriado de Corpus Christi é a cidade de Castelo, tradicional pelos tapetes confeccionados nas ruas. O locais ainda possui atrativos como o Parque Estadual do Forno Grande, a Gruta do Limoeiro e cachoeiras.

Outra opção é participar dos Passos de Anchieta, uma caminhada anual de 100km que refaz os passos de José de Anchieta, partindo da Catedral de Vitória e terminando na cidade de Anchieta, passando por Vila Velha, Barra do Jucu, Setiba e Meaípe.

7 e 8 de setembro - Independência do Brasil e Aniversário de Vitória

Pegando o gancho deste último, Vitória é o destino ideal para este feriadão. A capital reúne lindas praias, diversas opções gastronômicas e muitos atrativos culturais. É possível visitar o Centro Histórico e curtir muito!

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida

Que tal visitar o Sul do Estado? Locais como Anchieta, Presidente Kennedy e Marataízes são ótimas opções. O clima é quente, as praias são mais extensas e vazias e quem gosta de sossego consegue aproveitar restaurantes e pontos turísticos com a família.

Lagoa do Siri, em Marataízes Crédito: Giovana Duarte

02 de novembro - Finados

Lavandário Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Instagram/lavandariopedraazul

Tradicionalmente marcado por maior volume de chuvas, o feriado de Finados combina melhor com destinos de serra. Nas Montanhas Capixabas, é possível visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, conhecer o Lavandário, voar de balão e conhecer diversos cafés, cervejarias e restaurantes.

15 de novembro - Proclamação da República

No mês de novembro, curtir o finalzinho da Primavera em Santa Teresa pode ser um passeio encantador. O local possui temperaturas mais amenas e paisagem verde, e além da forte influência italiana, reúne boa gastronomia com cafés, restaurantes e vinícolas, além de um centro charmoso e áreas para maior contato com a natureza.

20 de novembro - Consciência Negra

Com um clima pré-verão, Itaúnas é uma ótima opção para o feriado da Consciência Negra. Além das praias e dunas, o destino carrega forte identidade cultural e tem muito forró pé de serra. Se conseguir uma folguinha, a dica é visitar o local também durante o Festival Nacional de Forró de Itaúnas, o FENFIT, que acontece em julho.

Território quilombola de Linharinho, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Em Conceição da Barra, que fica bem pertinho, é possível visitar as comunidades quilombolas, participar de celebrações folclóricas e celebrar, de fato, a data.

