Editorias do Site
Redes Sociais

Um destino do ES para cada feriado de 2026; confira seleção de HZ

Sugestões vão do carnaval ao feriado da Consciência Negra, com destinos de praia, montanha e atrações culturais

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:00

Pancas tem se destacado no turismo de aventura, sediando campeonatos de voo livre
Pancas tem se destacado como local de aventura e é uma das opções turísticas do ES Crédito: Setur/ Divulgação

Nem todo feriado pede o mesmo destino! E com o leque gigantesco de opções que o Espírito Santo oferece, nada melhor que viajar e aproveitar todas as datas comemorativas de 2026. Pensando nisso, HZ fez uma lista de locais que combinam com os feriados de deste ano (que são muitos), levando em conta a estação, distância, tradições culturais e até o ritmo de cada um. Bora conhecer!

14 a 18 de fevereiro - Carnaval

A praia de Guriri, em São Mateus, é uma das mais agitadas do litoral norte do ES
A praia de Guriri, em São Mateus, é uma das mais agitadas do litoral norte do ES Crédito: Fernando Madeira

O Carnaval é uma ótima oportunidade para curtir aqui mesmo no Espírito Santo, em locais como Guriri e Piúma. Além de poupar tempo em uma viagem longa, os locais se destacam pelos carnavais tradicionais, com shows e blocos, tudo de forma gratuita. Além disso, os dois destinos possuem lindas praias, perfeito para o calorão!

03 de abril - Sexta-feira Santa

Na sexta-feira Santa, a torta e a moqueca capixaba são o prato principal. Pensando nisso, o destino para o feriado é Vitória, onde é possível prestigiar o Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras. Barracas e restaurantes se reúnem no local vendendo diversos pratos com frutos do mar, um momento de imersão na cultura local. 

Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória
Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Mas calma, em todo o litoral do Espírito Santo é possível consumir deliciosos pratos e celebrar a data onde preferir.

13 de abril - Nossa Senhora da Penha

O feriado de Nossa Senhora da Penha já tem destino certo. A festa em homenagem à padroeira, que acontece em Vila Velha, é uma das maiores manifestações religiosas do país e tem missas, romarias e eventos culturais em sua programação. Vale a pena vivenciar essa tradição. 

21 de abril - Tiradentes

Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

Mesmo em baixa temporada, Guarapari segue sendo um destino especial. Com o clima quente, praias vazias e um ritmo mais tranquilo, no feriado de Tiradentes a cidade fica ainda melhor. Visite praias como a Areia Preta, Meaípe, Praia do Morro, Setiba e Castanheiras, o Parque Estadual Paulo César Vinha e os atrativos gastronômicos e noturnos que o local oferece.

1º de maio - Dia do Trabalhador

No feriadão do Dia do Trabalhador, que tal visitar o Caparaó? É possível chegar ao destino pelo Espírito Santo ou Minas Gerais, e a melhor época para se aventurar nas montanhas e apreciar a paisagem é entre abril e setembro. Nesse período é mais fácil chegar ao topo do Pico da Bandeira e com o céu mais limpo, o nascer e o pôr do sol ficam ainda mais bonitos.

04 de junho - Corpus Christi

Tapetes de Corpus Christi em Castelo
Tapetes de Corpus Christi em Castelo Crédito: Giovana Duarte

Quem ganha destaque no feriado de Corpus Christi é a cidade de Castelo, tradicional pelos tapetes confeccionados nas ruas. O locais ainda possui atrativos como o Parque Estadual do Forno Grande, a Gruta do Limoeiro e cachoeiras.

Outra opção é participar dos Passos de Anchieta, uma caminhada anual de 100km que refaz os passos de José de Anchieta, partindo da Catedral de Vitória e terminando na cidade de Anchieta, passando por Vila Velha, Barra do Jucu, Setiba e Meaípe.

7 e 8 de setembro - Independência do Brasil e Aniversário de Vitória

Pegando o gancho deste último, Vitória é o destino ideal para este feriadão. A capital reúne lindas praias, diversas opções gastronômicas e muitos atrativos culturais. É possível visitar o Centro Histórico e curtir muito!

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida

Que tal visitar o Sul do Estado? Locais como Anchieta, Presidente Kennedy e Marataízes são ótimas opções. O clima é quente, as praias são mais extensas e vazias e quem gosta de sossego consegue aproveitar restaurantes e pontos turísticos com a família. 

Lagoa do Siri, em Marataízes
Lagoa do Siri, em Marataízes Crédito: Giovana Duarte

02 de novembro - Finados

Lavandário Pedra Azul, em Domingos Martins
Lavandário Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Instagram/lavandariopedraazul

Tradicionalmente marcado por maior volume de chuvas, o feriado de Finados combina melhor com destinos de serra. Nas Montanhas Capixabas, é possível visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, conhecer o Lavandário, voar de balão e conhecer diversos cafés, cervejarias e restaurantes.  

15 de novembro - Proclamação da República

No mês de novembro, curtir o finalzinho da Primavera em Santa Teresa pode ser um passeio encantador. O local possui temperaturas mais amenas e paisagem verde, e além da forte influência italiana, reúne boa gastronomia com cafés, restaurantes e vinícolas, além de um centro charmoso e áreas para maior contato com a natureza.

20 de novembro - Consciência Negra

Com um clima pré-verão, Itaúnas é uma ótima opção para o feriado da Consciência Negra. Além das praias e dunas, o destino carrega forte identidade cultural e tem muito forró pé de serra. Se conseguir uma folguinha, a dica é visitar o local também durante o Festival Nacional de Forró de Itaúnas, o FENFIT, que acontece em julho.

Território quilombola de Linharinho, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo
Território quilombola de Linharinho, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Em Conceição da Barra, que fica bem pertinho, é possível visitar as comunidades quilombolas, participar de celebrações folclóricas e celebrar, de fato, a data. 

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Grutas e cavernas no Espírito Santo: aventuras subterrâneas cheias de história

Grutas e cavernas no Espírito Santo: aventuras subterrâneas cheias de história

Imagem - De rapel a quadriciclo: 5 passeios imperdíveis para aproveitar as férias no ES

De rapel a quadriciclo: 5 passeios imperdíveis para aproveitar as férias no ES

Imagem - Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES

Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Roupa Nova canta hits que marcaram época em showzão em Vitória

Roupa Nova canta hits que marcaram época em showzão em Vitória
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/01/2026

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/01/2026
Imagem - Lentilha: 8 receitas práticas para aumentar a saciedade

Lentilha: 8 receitas práticas para aumentar a saciedade