Um destino do ES para cada feriado de 2026; confira seleção de HZ

Nem todo feriado pede o mesmo destino! E com o leque gigantesco de opções que o Espírito Santo oferece, nada melhor que viajar e aproveitar todas as datas comemorativas de 2026. Pensando nisso, HZ fez uma lista de locais que combinam com os feriados de deste ano (que são muitos), levando em conta a estação, distância, tradições culturais e até o ritmo de cada um. Bora conhecer!
O Carnaval é uma ótima oportunidade para curtir aqui mesmo no Espírito Santo, em locais como Guriri e Piúma. Além de poupar tempo em uma viagem longa, os locais se destacam pelos carnavais tradicionais, com shows e blocos, tudo de forma gratuita. Além disso, os dois destinos possuem lindas praias, perfeito para o calorão!
Na sexta-feira Santa, a torta e a moqueca capixaba são o prato principal. Pensando nisso, o destino para o feriado é Vitória, onde é possível prestigiar o Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras. Barracas e restaurantes se reúnem no local vendendo diversos pratos com frutos do mar, um momento de imersão na cultura local.
Mas calma, em todo o litoral do Espírito Santo é possível consumir deliciosos pratos e celebrar a data onde preferir.
O feriado de Nossa Senhora da Penha já tem destino certo. A festa em homenagem à padroeira, que acontece em Vila Velha, é uma das maiores manifestações religiosas do país e tem missas, romarias e eventos culturais em sua programação. Vale a pena vivenciar essa tradição.
Mesmo em baixa temporada, Guarapari segue sendo um destino especial. Com o clima quente, praias vazias e um ritmo mais tranquilo, no feriado de Tiradentes a cidade fica ainda melhor. Visite praias como a Areia Preta, Meaípe, Praia do Morro, Setiba e Castanheiras, o Parque Estadual Paulo César Vinha e os atrativos gastronômicos e noturnos que o local oferece.
No feriadão do Dia do Trabalhador, que tal visitar o Caparaó? É possível chegar ao destino pelo Espírito Santo ou Minas Gerais, e a melhor época para se aventurar nas montanhas e apreciar a paisagem é entre abril e setembro. Nesse período é mais fácil chegar ao topo do Pico da Bandeira e com o céu mais limpo, o nascer e o pôr do sol ficam ainda mais bonitos.
Quem ganha destaque no feriado de Corpus Christi é a cidade de Castelo, tradicional pelos tapetes confeccionados nas ruas. O locais ainda possui atrativos como o Parque Estadual do Forno Grande, a Gruta do Limoeiro e cachoeiras.
Outra opção é participar dos Passos de Anchieta, uma caminhada anual de 100km que refaz os passos de José de Anchieta, partindo da Catedral de Vitória e terminando na cidade de Anchieta, passando por Vila Velha, Barra do Jucu, Setiba e Meaípe.
Pegando o gancho deste último, Vitória é o destino ideal para este feriadão. A capital reúne lindas praias, diversas opções gastronômicas e muitos atrativos culturais. É possível visitar o Centro Histórico e curtir muito!
Que tal visitar o Sul do Estado? Locais como Anchieta, Presidente Kennedy e Marataízes são ótimas opções. O clima é quente, as praias são mais extensas e vazias e quem gosta de sossego consegue aproveitar restaurantes e pontos turísticos com a família.
Tradicionalmente marcado por maior volume de chuvas, o feriado de Finados combina melhor com destinos de serra. Nas Montanhas Capixabas, é possível visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, conhecer o Lavandário, voar de balão e conhecer diversos cafés, cervejarias e restaurantes.
No mês de novembro, curtir o finalzinho da Primavera em Santa Teresa pode ser um passeio encantador. O local possui temperaturas mais amenas e paisagem verde, e além da forte influência italiana, reúne boa gastronomia com cafés, restaurantes e vinícolas, além de um centro charmoso e áreas para maior contato com a natureza.
Com um clima pré-verão, Itaúnas é uma ótima opção para o feriado da Consciência Negra. Além das praias e dunas, o destino carrega forte identidade cultural e tem muito forró pé de serra. Se conseguir uma folguinha, a dica é visitar o local também durante o Festival Nacional de Forró de Itaúnas, o FENFIT, que acontece em julho.
Em Conceição da Barra, que fica bem pertinho, é possível visitar as comunidades quilombolas, participar de celebrações folclóricas e celebrar, de fato, a data.
