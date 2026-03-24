Sesc Glória

“Eu de Você”: Denise Fraga aborda histórias reais, música e poesia em peça no ES

Apresentações acontecem nos dias 11 e 12 de abril e os ingressos já podem ser adquiridos

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:13

Denise Fraga Crédito: Cacá Bernardes/ Divulgação

“O que seria de nós sem os poetas?" Assim surge o espetáculo “Eu de Você”, com a atriz Denise Fraga, que chega ao Espírito Santo nos dias 11 e 12 de abril trazendo uma experiência teatral que mistura humor, emoção e reflexão.

A montagem reúne histórias reais costuradas com referências da literatura, música e poesia, criando um espetáculo sensível sobre as relações humanas e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ao longo da peça, Denise dá voz a personagens inspirados em pessoas comuns, como Fátima, Bruno, Clarice e Wagner. Ao unir essas trajetórias, a artista provoca uma reflexão sensível sobre a alteridade, permitindo que o público se reconheça em cada relato.

No monólogo, o humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras, e o espetáculo conta ainda com referências que vão de Paulo Leminski a Zezé di Camargo, com uma trilha sonora que inclui canções de Chico Buarque e Elvis Presley.

Para Denise Fraga, a literatura e a música ajudam a compreender os dilemas humanos. “Costumo dizer que a arte ajuda a gente a viver. Quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito, porque sofrerá com companhia, com a cumplicidade dos poetas”, afirma a atriz.

Serviço

Espetáculo "Eu de Você", com Denise Fraga

Data: 11 e 12 de abril, no Sesc Glória

Horário: 11/04 às 19h30; 12/04 às 18h

Ingressos: a partir de R$ 50, pelo letsevents

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