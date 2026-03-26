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Oficinas gratuitas de balé e capoeira estão com inscrições abertas em Vila Velha

Atividades acontecem no turno da manhã e à tarde e forlatecem a inclusão social na Região 5 do município

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 16:29

Oficinas são gratuitas e as inscrições devem ser feitas presencialmente Crédito: ABECA

A Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Abeca) está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de balé e capoeira em Vila Velha. As atividades são voltadas a crianças, adolescentes e também à comunidade em geral, fortalecendo a inclusão social por meio da arte e da cultura na Região 5 do município.

Ao todo, mais de 130 participantes já são atendidos pelas iniciativas, que acontecem nos turnos da manhã e da tarde, principalmente para o público em contraturno escolar. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na instituição, localizada na Rua Eduardo Maneth, 15, na Barra do Jucu, com atendimento das 9h às 11h e das 13h às 15h.

As oficinas oferecem oportunidades acessíveis para diferentes faixas etárias: as aulas de balé são destinadas a crianças de 4 a 9 anos, com aulas de 45 minutos. Já a capoeira atende um público mais amplo, incluindo crianças a partir de 4 anos até adultos. A participação nas duas atividades é gratuita, sendo necessário apenas o custeio da vestimenta.

Além de beneficiar moradores da Barra do Jucu, as oficinas também alcançam participantes de bairros vizinhos da Região 5, como Santa Paula, São Conrado, Riviera da Barra, Ulisses Guimarães e Morada do Sol, ampliando o impacto social do projeto.

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