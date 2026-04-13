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Vibra Rock Brasil 2026

Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Evento acontece na Praça do Papa e conta com 12 horas de programação
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 10:00

Dona Fran
Dona Fran Crédito: Cloves Louzada
O Vibra Rock Brasil 2026, marcado para o dia 2 de maio, na Praça do Papa, em Vitória, reforça o protagonismo da música capixaba ao abrir espaço para sete atrações locais em sua programação. Em meio a nomes consagrados do rock nacional, como Capital Inicial, Paulo Ricardo e Biquíni, o festival se consolida também como vitrine para artistas do Espírito Santo, distribuídos entre o palco principal e espaços alternativos do evento.
Entre os destaques está a cantora Dona Fran, um dos nomes mais marcantes da cena local, que retorna ao festival após ter sido eleita pelo público como a melhor atração capixaba da edição de 2025. Com mais de 20 anos de carreira, ela traz ao palco uma sonoridade intensa e influenciada por clássicos do rock, reforçando sua conexão com o público e a força de sua trajetória.
Ano passado foi incrível! Talvez o evento mais incrível onde nos apresentamos. Uma experiência musical inexplicável. Os artistas locais agradecem essa valorização!
Outra presença confirmada é a banda Ubando, que acumula oito anos de estrada e se destaca pela energia em palco e releituras cheias de identidade. O grupo, que mistura o pop rock contemporâneo com referências regionais, já conquistou espaço entre as mais ativas do gênero, passando pelos principais palcos da Grande Vitória e abrindo show de cantores como Lulu Santos, Skank e Capital Inicial.
Banda Ubando
Banda Ubando Crédito: Instagram/@ubando_oficial
Quem também ganha espaço de destaque é a banda Oz, liderada por Saulo Simonassi, que estreia no Vibra Rock com um tributo ao Rush. A apresentação marca ainda o retorno da banda à Praça do Papa após duas décadas, quando participou da abertura de um show internacional no mesmo local.
A programação capixaba se espalha ainda por outros ambientes do festival. No espaço Pub 426, se apresentam as bandas Duets e 90eTal, enquanto o Motor Rockers recebe projetos tributo como o STP Projects, que revisita clássicos do grunge dos anos 90, e o Sucupira Projects, com repertório dedicado a Ozzy Osbourne.

Serviço

Vibra Rock Brasil 2026
  • Quando: 2 de maio, a partir das 11h
  • Local: Praça do Papa, em Vitória
  • Atrações: Paulo Ricardo, Capital Inicial, Biquíni, Dona Fran, 90eTal, Ubando, Duets,  STP Projects (Tributo a Stone Temple Pilots e Alice in Chains) | Sucupira Projects (Tributo a Ozzy Osbourne) e DJ John (intervalos)
  • Ingressos: a partir de R$ 140, através do site zigtickets

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