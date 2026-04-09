Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão Crédito: Divulgação

A programação do fim de semana acaba de ficar mais agitada. O Terreiro Criativo, evento que acontece no distrito de Praia Grande, em Fundão, divulgou a programação para a edição que ocorre no próximo sábado (11), com foco nas representações culturais e na música.

A abertura do evento será às 10h na Casa Thelema, na Rua dos Pioneiros, com entrada gratuita para todos os interessados.

Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão Crédito: Divulgação

Dentre as principais atrações, está o Samba da Ury, abrindo as participações musicais ao meio-dia. A apresentação integra a proposta do evento de reunir público e artistas em torno da música e de tradições que atravessam diferentes gerações.

Encerrando a programação musical, Marol Raiz e Banda se apresentam às 17h, subindo ao palco com um repertório marcado por influências da música brasileira e por sonoridades que dialogam com a cultura popular.

Além dos shows, o Terreiro Criativo contará com manifestações culturais que também têm na música um elemento fundamental, como a roda de capoeira e makulelê, reforçando o caráter plural da programação e o diálogo entre ritmo, corpo e tradição.

Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão Crédito: Divulgação

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