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Terreiro criativo

Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Evento acontece ao longo do próximo sábado (11), a partir das 10h, reunindo diversas atrações interativas e musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:07

Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão Crédito: Divulgação
A programação do fim de semana acaba de ficar mais agitada. O Terreiro Criativo, evento que acontece no distrito de Praia Grande, em Fundão, divulgou a programação para a edição que ocorre no próximo sábado (11), com foco nas representações culturais e na música.
A abertura do evento será às 10h na Casa Thelema, na Rua dos Pioneiros, com entrada gratuita para todos os interessados.
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão Crédito: Divulgação
Dentre as principais atrações, está o Samba da Ury, abrindo as participações musicais ao meio-dia. A apresentação integra a proposta do evento de reunir público e artistas em torno da música e de tradições que atravessam diferentes gerações.
Encerrando a programação musical, Marol Raiz e Banda se apresentam às 17h, subindo ao palco com um repertório marcado por influências da música brasileira e por sonoridades que dialogam com a cultura popular.
Além dos shows, o Terreiro Criativo contará com manifestações culturais que também têm na música um elemento fundamental, como a roda de capoeira e makulelê, reforçando o caráter plural da programação e o diálogo entre ritmo, corpo e tradição.
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão Crédito: Divulgação

Programação

  • 10h – Abertura da Feira
  • 10h30 – Oficina de Dança Afro-brasileira Cênica
  • 12h – Samba da Ury
  • 14h – Oficina de produção de casaca
  • 15h – Roda de Capoeira e Makulelê
  • 17h – Show com Marol Raiz e Banda
  • 19h30 –Encerramento

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