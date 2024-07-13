Prainha Vive: projeto cultural gratuito tem animado os domingos de Vila Velha

Conheça o Prainha Vive, movimento que tem agitado os domingos de Vila Velha Crédito: Divulgação / Carol Machado

Desde 2021, os domingos na Prainha, em Vila Velha, têm se tornado sinônimo de alegria e descontração graças ao Movimento Cultural Prainha Vive. Este projeto, que começou com pequenos eventos na calçada de uma tabacaria no bairro, foi idealizado pelos proprietários da loja, Diego Fernandes Coutinho e Nathalia de Oliveira Abraham Coutinho.

"Queríamos criar um espaço onde a comunidade pudesse se reunir e aproveitar momentos de lazer de forma acessível" explica Diego. Desde então, o movimento tem realizado intervenções culturais no Sítio Histórico da Prainha.

Com a missão de levar música, arte, cultura, gastronomia e artesanato ao público de forma gratuita, o Prainha Vive busca prestigiar os artistas locais, especialmente os capixabas, além de fomentar a economia local. Ao longo dos anos, o movimento tem garantido uma diversidade de artistas e bandas para se apresentarem. Entre os destaques estão Dead Fish, Clube Big Beatles, Samba Soul, Cadu Caruzo, André Prando, Renato Casanova (Casaca), Fred Nery (Macucos), Bob Reggae (Rastaclone), Anderson Ventura (Java Roots) e Big Bat Blues Band.

Diego Fernandes Coutinho, Nathalia de Oliveira Abraham Coutinho e Ralf Giacomin Crédito: Divulgação / Carol Machado

“Atualmente temos mais um comerciante e residente da Prainha nos ajudando na organização, o Ralfy Giacomin. Temos um carinho enorme pelo movimento cultural, é como se fosse um filho para nós. Vê-lo crescer é motivo de muita felicidade" diz Diego.

Apesar do sucesso, o Prainha Vive enfrenta desafios constantes, principalmente de cunho financeiro. "O movimento é feito de resistência. Sempre enfrentamos inúmeras dificuldades, especialmente financeiras, já que o evento é realizado apenas com patrocínio coletivo de comerciantes locais, sem grandes patrocinadores. Temos como único apoiador a Prefeitura de Vila Velha" revela Diego.

Os ritmos são variados e o sonho dos organizadores é continuar resistindo e promovendo arte e cultura gratuita, além ampliar ainda mais o movimento. Confira as fotos.