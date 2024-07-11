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Agenda

Quinta (11) com mostra de dança na Ufes e baladas pela Grande Vitória

Dia ainda conta com karaokês, shows de jazz, exposições e diversão em shoppings Grande Vitória. Confira a programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 09:00

Especial

Lançamento de “Suja”

Poemas de Aline Dias Sarau, comidinhas e autógrafos, a partir das 19h, na Casa Flor. Rua Gama Rosa, 231, Centro de Vitória. Preço do livro: R$ 30,00

Tradicional Italia Unita

No distrito de Guaraná, em Aracruz, de 11 a 14 de julho. Além de apresentações que ressaltam a cultura italiana, o evento reserva shows populares com nomes da música capixaba. Entrada gratuita. 

3ª Mostra de Dança Cultural

Com diversas apresentações e coreografias, além de ballet de Repertório"Fairy Doll". A partir das 19h30, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos de R$ 50 a R$ 100, à venda no site da LeBillet. 

I Love Pizza

De 9 a 21 de julho. Nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Quanto: R$ 49,90 o combo promocional com pizza + bebida. Veja matéria de HZ.

Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do ES

De 11 a 14 de julho. Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h. Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Na quinta, apresentação musical: Luciano Daré.

Festas e baladas

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Havi DJ

Havi no Barlavento, a partir das 18h. Ingressos: R$ 25 com nome na lista. Avenida Dante Michelini, K1, Praia de Camburi, Vitória.

Closy

Com LittleBoy, Melzinha, Ysa, Lauar no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Misturadinho

Com Bero, Tibery, Junto&Misturado, Samba Jr, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 22h. Pista: R$ 30. VIP: R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Rythm & Blues

Com DJ Maria Sanz, no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Música ao vivo

Especial Paulinho da Viola

Com Marcos Monteiro, na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quinta Jazz

Alehs Brune no trompete e Diego Lopes no piano, na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Divas do Rock

Apresentação de rock com Dona Fran, Kessy Borges & Larissa Pacheco, no Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Projeto Quinta D'elas

Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Quinta Nobre

No Oasis Beach Club, a partir das 19h30. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

Exposições

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Abrigar-se – Novas Incorporações

Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Exposição SmartZoo

Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Fabulatórios e Desejos

Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 17 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Diversão

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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