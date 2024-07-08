Festival em Vitória terá promoção de pizza e bebida por R$ 49,90

Na semana do Dia Mundial da Pizza, comemorado em 10 de julho, entra em cena um evento promocional que tem o prato como protagonista.
É o festival I Love Pizza, que começa nesta terça-feira (9) e vai até 21 de julho, reunindo quatro pizzarias localizadas em um shopping da Capital, na Enseada do Suá.
A ação é promovida pelo Shopping Vitória nos seguintes restaurantes cuja especialidade principal é a redonda: Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni.
Durante o festival, esses quatro estabelecimentos vão oferecer ao público a oportunidade de experimentar diferentes sabores de pizza com um preço fixo e promocional. Em cada local, haverá um combo promocional, de comida e bebida, vendido pelo valor único de R$ 49,90.
R$ 49,90
Valor do combo com pizza e bebida
Na pizzaria Figata, a promoção é composta por uma pizza pranzo de 25cm de diâmetro + 1 copo de chá gelado de limão ou de gengibre (400ml). Os sabores de pizza selecionados para a ação são Calabrese, Margherita e Pollo con Catupiry (o cliente pode escolher um deles a cada pedido).
A Pizza Hut, por sua vez, participa da ação com um combo composto de duas pizzas individuais + 1 copo de refrigerante (440ml). Os sabores disponíveis serão informados no balcão de atendimento do estabelecimento, no momento do pedido.
Combos do I Love Pizza
Já na Patroni, a combo promocional virá com uma pizza média e dois copos de refrigerante (300ml cada um). Os sabores disponíveis também serão informados apenas no momento do atendimento.
Na Mister Pizza, o valor promocional de R$ 49,90 dá direito a uma pizza média com quatro ou seis fatias, acompanhada por dois copos de refrigerante (300 ml cada um). O cliente poderá escolher o sabores entre as tradicionais do cardápio, como marguerita, portuguesa, calabresa, atum, palmito e frango com catupiry, entre outras opções.
I LOVE PIZZA
Quando: de 9 a 21 de julho de 2024
Onde: nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Quanto: R$ 49,90 o combo promocional com pizza + bebida
Mais informações: @shoppingvitoria.
Quando: de 9 a 21 de julho de 2024
Onde: nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Quanto: R$ 49,90 o combo promocional com pizza + bebida
Mais informações: @shoppingvitoria.