Festival em Vitória terá promoção de pizza e bebida por R$ 49,90

Combo da Figata inclui 1 pizza + chá gelado Crédito: Bruno Coelho

Na semana do Dia Mundial da Pizza, comemorado em 10 de julho, entra em cena um evento promocional que tem o prato como protagonista.

É o festival I Love Pizza, que começa nesta terça-feira (9) e vai até 21 de julho, reunindo quatro pizzarias localizadas em um shopping da Capital, na Enseada do Suá.

A ação é promovida pelo Shopping Vitória nos seguintes restaurantes cuja especialidade principal é a redonda: Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni.

Durante o festival, esses quatro estabelecimentos vão oferecer ao público a oportunidade de experimentar diferentes sabores de pizza com um preço fixo e promocional. Em cada local, haverá um combo promocional, de comida e bebida, vendido pelo valor único de R$ 49,90.

R$ 49,90 Valor do combo com pizza e bebida

Na pizzaria Figata, a promoção é composta por uma pizza pranzo de 25cm de diâmetro + 1 copo de chá gelado de limão ou de gengibre (400ml). Os sabores de pizza selecionados para a ação são Calabrese, Margherita e Pollo con Catupiry (o cliente pode escolher um deles a cada pedido).

A Pizza Hut, por sua vez, participa da ação com um combo composto de duas pizzas individuais + 1 copo de refrigerante (440ml). Os sabores disponíveis serão informados no balcão de atendimento do estabelecimento, no momento do pedido.

Combos do I Love Pizza

Já na Patroni, a combo promocional virá com uma pizza média e dois copos de refrigerante (300ml cada um). Os sabores disponíveis também serão informados apenas no momento do atendimento.

Na Mister Pizza, o valor promocional de R$ 49,90 dá direito a uma pizza média com quatro ou seis fatias, acompanhada por dois copos de refrigerante (300 ml cada um). O cliente poderá escolher o sabores entre as tradicionais do cardápio, como marguerita, portuguesa, calabresa, atum, palmito e frango com catupiry, entre outras opções.