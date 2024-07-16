Samuel Rosa desembarca no ES com nova turnê: "Saudade do público capixaba”

Foram poucos shows, é verdade, mas estou muito feliz em levá-lo para o público capixaba logo no começo. Esse é um show híbrido e quero privilegiar a parte mais swingada do novo disco. Já venho tocando com essa banda desde 2019 e vamos misturar canções do álbum novo, como “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, mas sem esquecer das músicas que eu venho compondo há muitos anos e que foram sucessos com o Skank.