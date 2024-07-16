Samuel Rosa desembarca no ES com nova turnê: "Saudade do público capixaba”

Dos clássicos às inéditas, Samuel Rosa chega com tudo no Espírito Santo no dia 27 de julho, com a nova turnê intitulada “Samuel Rosa Tour”. O ex-vocalista do Skank irá desembarcar em Vitória para um show envolvente no Espaço Patrick RIbeiro. Os ingressos custam a partir de R$ 138.
Claro que, antes de o mineiro subir ao palco, HZ já foi atrás de todos os detalhes para saber como será a apresentação em terras capixabas. Inclusive, a última vez que ele esteve por aqui foi no Festival de Alegre, em maio. Segundo o artista, esse é um show híbrido e, assim como o álbum, a ideia é privilegiar as levadas, os beats e a parte mais swingada do disco e da sua carreira.
Quero privilegiar a parte mais swingada do novo disco. Já venho tocando com essa banda desde 2019 e vamos misturar canções do álbum novo, como “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, mas sem esquecer das músicas que eu venho compondo há muitos anos e que foram sucessos com o Skank
Leia a entrevista completa:
Uma nova turnê é sempre um momento especial. E até o momento foram poucos shows dessa fase na sua carreira. Para quem está ansioso, como será a apresentação em terras capixabas?
Foram poucos shows, é verdade, mas estou muito feliz em levá-lo para o público capixaba logo no começo. Esse é um show híbrido e quero privilegiar a parte mais swingada do novo disco. Já venho tocando com essa banda desde 2019 e vamos misturar canções do álbum novo, como “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, mas sem esquecer das músicas que eu venho compondo há muitos anos e que foram sucessos com o Skank.
Esse é um show muito esperado pelos capixabas. Mesmo com os clássicos, que todos amam, também tem um repertório mais eclético. O que entra no setlist de uma turnê nova, de um novo momento?
Sem dúvida estou na expectativa de mostrar minhas novas composições. Quando a gente lança um álbum de inéditas, queremos colocar todas as músicas na estrada, para o maior número de pessoas poder ouvir ao vivo. Mas, claro, as músicas mais conhecidas na minha voz também farão parte do setlist.
Qual a sua expectativa para tocar no Espírito Santo?
Muito grande. Estou feliz e ansioso com essa turnê, e com saudades do público capixaba que sempre me recebe tão bem.
Mudanças são bons momentos para alcançar novos sonhos. Queria saber se existe algum lugar que você ainda quer chegar musicalmente?
Tem muitos lugares, parcerias, tenho muita coisa ainda a dizer. Torço muito para que essas músicas inéditas sejam tão conhecidas quanto todo o meu repertório. Tudo no seu momento, seu ciclo. Agora estou curtindo cada momento dessa nova fase.
SERVIÇO
- “Samuel Rosa Tour”
- Onde: Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória
- Data: 27 de julho (sábado)
- Horário: 21h30
- Ingressos: a partir de R$ 138
- Ponto de venda: Blueticket