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Embaixador em Vix

Em mês de aniversário, Litoral FM sorteia ingressos para show de Gusttavo Lima

Em comemoração aos 30 anos da rádio, ouvintes da 102,3 concorrem todos os dias a ingressos para o show do embaixador, que rola no sábado (20), no Kleber Andrade
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 18:54

Cantor Gusttavo Lima se apresenta no Kleber Andrade no próximo sábado (20)
Cantor Gusttavo Lima se apresenta no Kleber Andrade no próximo sábado (20) Crédito: Reprodução
A Litoral FM completa seus 30 anos de sucesso e liderança no dia 24 de julho! E é claro que por aqui o aniversário é comemorado no mês inteiro. Além disso, os ouvintes da 102,3 ainda poderão celebrar curtindo a um showzaço do 'embaixador' Gustavo Lima. O Dono dos hits: 'Canudinho', 'Apelido Carinhoso' e 'Inventor dos Amores' se apresenta no Estádio Kleber Andrade, no sábado (20).
Neste mês de comemorações, a Litoral separou para seus ouvintes diversas promoções e sorteios diários para o show do sertanejo, além da promoção "45 Minutos Premiados", em que o ganhador levará um par de ingressos frontstage para o Buteco, irá conhecer o cantor e levar um iPhone 15 para casa.

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No sábado (20), a partir das 16h, o goiano desembarca em Cariacica para sua última turnê, a 'Buteco, a Despedida'. Os ingressos para o show estão sendo vendidos pela plataforma BaladApp e variam entre R$ 200 a R$ 800. Para a despedida, o cantor promete trazer um repertório completo e nostálgico com todos hits de sua carreira. 

O SUCESSO DA LITORAL

Para o gerente da rádio Litoral, Tiago Silvares, comemorar o aniversário no show do embaixador é um presente para todos da equipe. "A data oficial é 24 de julho, mas estamos celebrando os 30 anos com muitas ações. Ser a rádio exclusiva do evento, inclusive levando ouvintes ao camarim, é uma oportunidade de presentear nossa audiência com mais um momento inesquecível", disse. 
Para concorrer e tirar a sorte grande em garantir seu par de ingressos e "soprar as velinhas" da rádio, basta ficar ligado na Litoral FM 102,3. Confira o serviço completo do show abaixo:

SERVIÇO

  • BUTECO DESPEDIDA
  • Com Gusttavo Lima
  • QUANDO: 20 de julho, a partir das 16h
  • ONDE: Estádio Estadual Kleber José de Andrade - R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica
  • INGRESSOS: À venda no site BaladaApp, com acréscimo de taxa de conveniência- Setor Camarote Canudinho: R$ 250 (meia/4º lote) e R$ 500 (inteira/4º lote)- Setor Front Embaixador: R$ 400 (meia/4º lote) e R$ 800 (inteira/4º lote)

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