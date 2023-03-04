Dengue pode causar problemas nos olhos; entenda

A dengue pode provocar sintomas oftalmológicos pouco conhecidos da população Crédito: Shutterstock

A dengue é a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. São quatro tipos de vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), que causam os mesmos sintomas. Quando uma pessoa é contaminada por um tipo de vírus, fica imunizada apenas contra ele. Assim, a mesma pessoa pode contrair a doença quatro vezes.

No último relatório da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), publicado em janeiro de 2023, o ano de 2022 foi o terceiro com o maior número de casos de dengue, superado apenas pelos anos de 2016 e 2019. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas, que podem ser parecidos com o vírus Sars-CoV.

Segundo a oftalmologista Maria Beatriz Guerios, especialista em glaucoma, a dengue pode provocar sintomas oftalmológicos pouco conhecidos da população. “As manifestações oculares da dengue estão presentes em cerca de 10% dos casos. Por não serem tão prevalentes, podem passar despercebidos pelos pacientes e até mesmo pelos profissionais da saúde. Além disso, algumas condições podem aparecer tardiamente, ou seja, depois da fase aguda da dengue”.

Uma das causas de problemas oculares é queda do número de plaquetas que pode resultar em hemorragias. Estas podem ocorrer na conjuntiva ou ainda na região intraocular, como a retina, vítreo e coroide. “Um pouco mais comum, a inflamação do nervo óptico é responsável pela dor ocular, típica da dengue. Essa condição é chamada de neurite óptica”, explica Maria Beatriz.

ALÉM DA DOR

Além da dor, a neurite óptica pode causar dificuldades para enxergar, para distinguir cores e distância. A maioria dos casos tende a melhorar juntamente em algumas semanas. A hemorragia na conjuntiva não é grave e desaparece em algumas semanas, sem necessidade de tratamento.

O que preocupa são as hemorragias que ocorrem na parte posterior do olho, especialmente àquelas que atingem a retina e o vítreo. As manifestações de hemorragias na parte posterior do olho (retina e vítreo) podem variar. Entre as principais estão:

Flashes de luz





Manchas escuras na visão





Aumento importante das moscas volantes (pontinhos pretos que se deslocam com os movimentos oculares)





Distorção do campo visual





Perda visual repentina ou que aumenta com o passar das horas





Sombras





Embaçamento visual





Visão avermelhada (a pessoa vê as imagens em tons mais avermelhados)