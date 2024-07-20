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Silvio Santos ainda não tem previsão para deixar hospital, revela SBT

Lendário comunicador de 93 anos foi diagnosticado com a gripe H1N1 e está internado em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 10:14

A assessoria do SBT confirmou ao Estadão que Silvio Santos segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, o lendário comunicador de 93 anos está bem e tomando medicações após ser diagnosticado com a gripe H1N1.
Ele está afastado da televisão desde 2022, quando apresentou pela última vez o tradicional Programa Silvio Santos. O apresentador, depois de passar definitivamente a apresentação da atração para sua filha Patrícia Abravanel, disse que estava "com preguiça" de trabalhar. A mesma justificativa foi dada diversas vezes por suas filhas.
Silvio Santos
O apresentador Silvio Santos Crédito: Divulgação/SBT

SOBRE A H1N1

O H1N1 é um vírus da família influenza (gripe) do tipo A. Sua transmissão é mais frequente no inverno e os sintomas são típicos de uma infecção respiratória: febre alta, tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e mal-estar geral.
O vírus, embora tenha resolução espontânea na maioria dos casos, é especialmente perigoso para populações com sistema imunológico mais frágil, como idosos, crianças menores de seis anos e gestantes. Esses são, inclusive, alguns dos públicos-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe oferecida pelo SUS todos os anos. O imunizante disponibilizado na rede pública protege contra três tipos de vírus influenza, incluindo o H1N1.
Embora a vacina não evite a infecção em todos os casos, ela reduz de forma importante o risco de complicações e morte. Para os já infectados, o tratamento é feito com o antiviral fosfato de Oseltamivir (Tamiflu). Ele deve ser administrado preferencialmente nas primeiras 48 horas após aparecerem os sintomas, pelo período de cinco dias.

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