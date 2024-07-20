Silvio Santos ainda não tem previsão para deixar hospital, revela SBT

A assessoria do SBT confirmou ao Estadão que Silvio Santos segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta.

Ele está afastado da televisão desde 2022, quando apresentou pela última vez o tradicional Programa Silvio Santos. O apresentador, depois de passar definitivamente a apresentação da atração para sua filha Patrícia Abravanel, disse que estava "com preguiça" de trabalhar. A mesma justificativa foi dada diversas vezes por suas filhas.

O apresentador Silvio Santos Crédito: Divulgação/SBT

SOBRE A H1N1

O H1N1 é um vírus da família influenza (gripe) do tipo A. Sua transmissão é mais frequente no inverno e os sintomas são típicos de uma infecção respiratória: febre alta, tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e mal-estar geral.

O vírus, embora tenha resolução espontânea na maioria dos casos, é especialmente perigoso para populações com sistema imunológico mais frágil, como idosos, crianças menores de seis anos e gestantes. Esses são, inclusive, alguns dos públicos-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe oferecida pelo SUS todos os anos. O imunizante disponibilizado na rede pública protege contra três tipos de vírus influenza, incluindo o H1N1.