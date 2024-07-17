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Internado

Entenda o que é H1N1, vírus que causou internação de Silvio Santos

A H1N1 é um subtipo da influenza A, um vírus respiratório popularmente conhecido por causar a verdadeira gripe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2024 às 19:00

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 19:00

O apresentador Silvio Santos foi internado em São Paulo
O apresentador Silvio Santos foi internado em São Paulo Crédito: Divulgação
O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de da cidade de São Paulo, na noite desta terça-feira, 16, após receber o diagnóstico de H1N1. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o dono do SBT segue na unidade hospitalar para realizar novos exames.
Ainda segundo a publicação, pessoas próximas da família Abravanel confirmaram que Silvio segue internado e não tem previsão de alta.
A H1N1 é um subtipo da influenza A, um vírus respiratório popularmente conhecido por causar a verdadeira gripe. Essa doença respiratória pode ser branda, mas também pode levar a quadros graves. 
O infectologista Lorenzo Gavazza, da Rede Meridional, explica que entre os sintomas podem ocorrer desde quadros leves de nariz escorrendo, tosse seca, febre, dor no corpo e mal-estar; até quadros mais graves de febre alta, com pneumonia e acometimento respiratório que pode evoluir para insuficiência respiratória e outras complicações clínicas. "Pacientes muito jovens, idosos, gestantes e pessoas imunossuprimidos são grupos de maior potencial para evoluir com quadros graves", diz.

O tratamento

O tratamento pode ser feito com suporte clínico com hidratação, repouso e medicação para tratar especificamente os sintomas que forem apresentados. "Também já temos um tratamento antiviral comprovado para a fase aguda precoce da doença, o Oseltamivir. É um medicamento seguro e fornecido pelo SUS, que deve ser usado sob prescrição médica".
A prevenção começa com a parte comportamental, com medidas como higienizar as mãos, evitar compartilhamento de objetos pessoais, não entrar em contato com pessoas sintomáticas e distanciar-se de locais fechados com grande número de pessoas.
O infectologista ressalta que uma importante forma de prevenção é a vacina para influenza, que é segura, com baixíssimos índices de efeitos colaterais e que, anualmente, é reformulada com base nos subtipos de vírus de maior chance de acometer a população naquele ano. "É fundamental que essa vacina seja tomada anualmente, em especial as pessoas pertencentes aos grupos de risco", finaliza.

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