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Geralmente é inofensivo

Por que a gente engasga com a nossa própria saliva? Conheça os riscos

Se o engasgo se tornar contínuo, pode ser um alerta de problemas subjacentes que precisam de avaliação de um especialista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2024 às 14:49

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 14:49

Engasgar
Beba água lentamente ajuda para acalmar a garganta Crédito: Shutterstock
No último domingo, uma mulher de 26 anos morreu ao se engasgar com uma banana no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A situação chamou atenção para outra questão: será que engasgar com a própria saliva é normal?
A otorrinolaringologista Priscila Tiussi Rodrigues explica que, embora a saliva seja um líquido produzido continuamente pela boca, em alguns casos, ela pode se desviar do caminho correto e entrar na traqueia em vez do esôfago. Apesar do desconforto, geralmente, o engasgo é inofensivo. No entanto, se ocorrer com frequência, é importante buscar ajuda médica para descartar qualquer condição que possa necessitar de tratamento.
O ato de engolir é um processo complexo que envolve a coordenação entre diferentes músculos e nervos. Quando essa coordenação falha, a saliva pode ser erroneamente direcionada para a traqueia, causando o engasgo, impedindo a passagem do ar, bloqueando a respiração. Essa obstrução pode ser parcial ou total e, em casos mais graves, pode necessitar de intervenção médica imediata. “Engasgar é um ato de reflexo e de defesa do organismo para proteger a via aérea da entrada de substâncias líquidas ou sólidas da boca vindas do processo de deglutição”, explica a professora do Unesc.
Isso pode acontecer durante o sono, ao falar ou rir enquanto se tem saliva acumulada na boca. Se o engasgo se tornar contínuo, pode ser um alerta de problemas subjacentes que precisam de avaliação de um especialista. Entre eles estão a disfagia - dificuldade de deglutição -, questões neurológicas, como a esclerose múltipla e a doença de Parkinson, que afetam os nervos e os músculos envolvidos no ato de engolir, o refluxo gastroesofágico, em que o ácido do estômago pode irritar a garganta e, ainda, condições respiratórias, como a asma ou infecções.
“Engasgos incessantes podem revelar, também, a presença de tumores na região da cabeça e pescoço”, enfatiza Priscila Rodrigues. Ela acrescenta que exames específicos podem determinar a causa dos engasgos e indicar o tratamento adequado. 
"Além disso, se houver outros sintomas, como dificuldade persistente ou dor para engolir e a perda de peso inexplicável, a avaliação médica é essencial"
Priscila Rodrigues - Otorrinolaringologista

Veja como prevenir 

Para prevenir o engasgo, segundo a especialista, é possível seguir algumas atitudes de relaxamento que podem diminuir a incidência dos episódios, como evitar falar ou rir excessivamente enquanto come ou bebe, mastigar calmamente e bem os alimentos, manter uma postura ereta ao comer. “Vale ressaltar que, em casos de condições médicas específicas, é necessário o tratamento adequado dos problemas que possam afetar a deglutição”, destaca.
Ao longo da vida, o engasgo se apresenta por conta de diferentes fatores. Priscila Rodrigues explica que os bebês, especialmente durante os primeiros meses de vida, são mais propensos a engasgar com a própria saliva devido à imaturidade do sistema de deglutição. É comum que engasgos ocorram quando eles estão aprendendo a coordenar a respiração e a deglutição.
Já em adolescentes e adultos, o engasgo com saliva ocorre geralmente de forma esporádica e não representa um problema de saúde significativo. Situações como falar rápido, rir muito ou dormir podem desencadear esses episódios. No entanto, nos idosos, os engasgos podem ser mais frequentes devido a fatores como a diminuição da força muscular e reflexos mais lentos, além da presença de algumas doenças.
“Algumas orientações, se seguidas diariamente, contribuem para evitar o engasgo. Entre elas estão beber água regularmente e em pequenas quantidades para manter a garganta lubrificada, falar pausadamente, especialmente quando sentir a boca cheia de saliva, e praticar a boa higiene bucal, evitando o excesso salivar devido a problemas odontológicos”, disse a médica.
Veja dicas de como agir diante de uma situação de engasgo com a saliva:
  • Tente tossir: isso pode ajudar a expulsar a saliva da traqueia.

  • Beba água lentamente: para acalmar a garganta.

  • Permaneça calmo: ansiedade pode piorar a situação.

  • Procure ajuda médica: se o engasgo for severo ou persistente.

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