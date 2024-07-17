Por que a gente engasga com a nossa própria saliva? Conheça os riscos

Beba água lentamente ajuda para acalmar a garganta Crédito: Shutterstock

A otorrinolaringologista Priscila Tiussi Rodrigues explica que, embora a saliva seja um líquido produzido continuamente pela boca, em alguns casos, ela pode se desviar do caminho correto e entrar na traqueia em vez do esôfago. Apesar do desconforto, geralmente, o engasgo é inofensivo. No entanto, se ocorrer com frequência, é importante buscar ajuda médica para descartar qualquer condição que possa necessitar de tratamento.

O ato de engolir é um processo complexo que envolve a coordenação entre diferentes músculos e nervos. Quando essa coordenação falha, a saliva pode ser erroneamente direcionada para a traqueia, causando o engasgo, impedindo a passagem do ar, bloqueando a respiração. Essa obstrução pode ser parcial ou total e, em casos mais graves, pode necessitar de intervenção médica imediata. “Engasgar é um ato de reflexo e de defesa do organismo para proteger a via aérea da entrada de substâncias líquidas ou sólidas da boca vindas do processo de deglutição”, explica a professora do Unesc.

Isso pode acontecer durante o sono, ao falar ou rir enquanto se tem saliva acumulada na boca. Se o engasgo se tornar contínuo, pode ser um alerta de problemas subjacentes que precisam de avaliação de um especialista. Entre eles estão a disfagia - dificuldade de deglutição -, questões neurológicas, como a esclerose múltipla e a doença de Parkinson , que afetam os nervos e os músculos envolvidos no ato de engolir, o refluxo gastroesofágico, em que o ácido do estômago pode irritar a garganta e, ainda, condições respiratórias, como a asma ou infecções.

“Engasgos incessantes podem revelar, também, a presença de tumores na região da cabeça e pescoço”, enfatiza Priscila Rodrigues. Ela acrescenta que exames específicos podem determinar a causa dos engasgos e indicar o tratamento adequado.

"Além disso, se houver outros sintomas, como dificuldade persistente ou dor para engolir e a perda de peso inexplicável, a avaliação médica é essencial" Priscila Rodrigues - Otorrinolaringologista

Veja como prevenir

Para prevenir o engasgo, segundo a especialista, é possível seguir algumas atitudes de relaxamento que podem diminuir a incidência dos episódios, como evitar falar ou rir excessivamente enquanto come ou bebe, mastigar calmamente e bem os alimentos, manter uma postura ereta ao comer. “Vale ressaltar que, em casos de condições médicas específicas, é necessário o tratamento adequado dos problemas que possam afetar a deglutição”, destaca.

Ao longo da vida, o engasgo se apresenta por conta de diferentes fatores. Priscila Rodrigues explica que os bebês, especialmente durante os primeiros meses de vida, são mais propensos a engasgar com a própria saliva devido à imaturidade do sistema de deglutição. É comum que engasgos ocorram quando eles estão aprendendo a coordenar a respiração e a deglutição.

Já em adolescentes e adultos, o engasgo com saliva ocorre geralmente de forma esporádica e não representa um problema de saúde significativo. Situações como falar rápido, rir muito ou dormir podem desencadear esses episódios. No entanto, nos idosos, os engasgos podem ser mais frequentes devido a fatores como a diminuição da força muscular e reflexos mais lentos, além da presença de algumas doenças.

“Algumas orientações, se seguidas diariamente, contribuem para evitar o engasgo. Entre elas estão beber água regularmente e em pequenas quantidades para manter a garganta lubrificada, falar pausadamente, especialmente quando sentir a boca cheia de saliva, e praticar a boa higiene bucal, evitando o excesso salivar devido a problemas odontológicos”, disse a médica.