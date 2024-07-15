Com câncer terminal, Isabel Veloso revela ter síndrome de chilaiditi; entenda condição

Isabel Veloso luta contra um câncer terminal Crédito: Reprodução @Isabelvelosoo

condição rara que afeta o posicionamento do intestino grosso e, geralmente, não apresenta sintomas e não compromete a saúde da pessoa. A influencer Isabel Veloso, de 18 anos, que luta contra um câncer terminal , revelou em seu canal no YouTube ter sido diagnosticada também com a síndrome de chilaiditi,que afeta o posicionamento doe, geralmente, não apresenta sintomas e não compromete a saúde da pessoa.

“Vou contar pra vocês, tenho uma síndrome muito rara, nunca falei disso, que não prejudica nada na minha saúde”, afirma Isabel. Em seguida, ela diz que seu intestino não fica normalmente na região que deveria ficar, mas não rende muito.

O cirurgião do aparelho digestivo Alberto Stein, da Rede Meridional, detalha sobre o que é a condição e como ela afeta o paciente. O especialista também deixa claro que a síndrome de chilaiditi não tem relação alguma com o câncer da influenciadora.

“Essa doença acontece quando uma parte do intestino grosso se desloca e fica posicionada entre o diafragma e o fígado . Geralmente, é a parte direita do cólon. Essa posição atípica do intestino pode ser observada em exames de imagem como raio-x e tomografia”, explica.

Sintomas e tratamento da síndrome de chilaiditi

Ainda conforme o médico, geralmente, a síndrome de chilaiditi é assintomática, ou seja, a pessoa não apresenta nenhum sintoma, e a condição não interfere em sua vida cotidiana. “No entanto, em alguns casos raros, os pacientes podem sentir desconforto abdominal no lado direito e sensação de gases”, complementa.