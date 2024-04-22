Melhora o intestino e previne o câncer: os benefícios da couve

O ideal é consumir a couve cru, seja em sucos ou salada Crédito: Shutterstock

Popular por ser o protagonista dos famosos sucos detox, a couve é uma hortaliça de cor verde escura que promove vários benefícios para a saúde do organismo. A nutricionista Gisela Saviolin diz que a couve é integrante do grupo das brássicas, que também fazem parte outros vegetais como brócolis, couve-flor, nabo e repolho. "Ela é considerada uma farmácia-viva por ser riquíssima em compostos bioativos, nutrientes e antioxidantes".

De acordo com Gisela, o ideal é darmos preferência para seu consumo cru, seja em sucos ou salada, pois alguns de seus compostos são sensíveis ao calor. “Consuma a folha inteira, não descarte os talinhos. Eles são ricos em nutrientes”, pontua.

A profissional orienta comprar, sempre que possível, a couve orgânica, para evitar a exposição do organismo aos agrotóxicos. Ela diz que a hortaliça pode ser facilmente cultivada em casa, em vasos, pois não possui raízes muito profundas. “Quando a couve ficar amarelada não significa que está imprópria ao consumo. O verde da folha é por conta da riqueza em clorofila, mas o processo de ficar amarelo se dá por conta da couve também ser riquíssima em carotenoides, como a luteína e β-caroteno, que são precursores de vitamina A”.

Essas substâncias são as responsáveis por proporcionar coloração amarelada nos vegetais e neste caso, elas agregam mais antioxidantes e até proteção extra para a saúde cardiovascular, circulação e também saúde oftalmológica. Veja os principais benefícios.

1 - Analgésico natural

A couve é rica em magnésio, mineral essencial para a circulação do sangue, contração e relaxamento dos músculos e por isso um dos mais potentes anti-inflamatórios e analgésicos naturais que existe. “Se você vive com dores pelo corpo, sente muita tensão muscular e dificuldade para relaxar, a palavra de ordem é: aumente o consumo de couve. Inclua ela em seu cardápio diariamente”, diz Gisela.

2 - Ajuda no funcionamento do intestino

A couve possui alto teor de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Por isso, ela é excelente regulador do trânsito intestinal, ajudando o órgão a funcionar como um relógio.

3 - Anti-inflamatório natural

Quando se fala de inflamação, a couve é campeã. “Os carotenoides, os glicosinolatos e polifenóis presentes na couve formam um combo incrível para reduzir a inflamação, considerada hoje a origem das doenças crônicas que mais matam e incapacitam no planeta”, pontua.

4 - Anti-refluxo e gastrite

A couve possui efeitos gastroprotetor, que ajuda a estimular a produção de muco e melhorar o pH do estômago. Dessa forma, os sintomas de refluxo e queimação são aliviados ao consumir este alimento.

5 -Anti-câncer

O consumo da couve e de outros alimentos da família das brássicas rendem ao corpo uma substância chamada Indol-3-Carbinol (I3C), produzida a partir da mastigação desses alimentos. “O indol 3-carbinol age como um agente quimioprotetor, evitando a proliferação de células cancerígenas”, explica a nutricionista.

6 - Estimuladora do detox