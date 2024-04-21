6 sucos funcionais e práticos para o dia a dia

Saborosos e refrescantes, os sucos naturais são ótimos para aumentar o consumo de frutas no dia a dia. Com eles, é possível usufruir dos nutrientes presentes nesses alimentos, capazes de regular os processos no corpo com vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo.
Além disso, por conterem propriedades funcionais, as bebidas preparadas à base desses ingredientes oferecem diversos benefícios à saúde. “Eles podem, por exemplo, reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, entre outras”, explica a nutricionista Nádia Neves.
Confira, abaixo, receitas práticas e saudáveis que vão melhorar seus dias!
Suco para combater inchaço
Ingredientes
- 1 fatia de melancia descascada e sem semente
- 200 ml de água
- 1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas
Modo de preparo
Em um liquidificador , coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco para aliviar o cansaço
Ingredientes
- Suco de 2 laranjas
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 kiwi descascado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tome o suco imediatamente.
Suco para manter a hidratação
- Ingredientes
- 125 ml de água
- 4 fatias de melão descascadas e sem sementes
- 3 rodelas de gengibre descascadas
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco para aumentar a imunidade
Ingredientes
- 2 carambolas sem sementes
- 200 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e beba uma vez ao dia.
Suco para repor as energias
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água de coco
- 5 ml de xarope de guaraná
- 1 fatia de abacaxi descascada e picada
- 2 fatias de mamão descascadas e sem sementes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água de coco e o xarope de guaraná e bata até ficar homogêneo. Acrescente o abacaxi e o mamão e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco para combater a insônia
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1 xícara de chá de folhas de hortelã
- Polpa de 1 maracujá
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe e abafe por 10 minutos. Após, transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Depois, disponha a bebida em um liquidificador, adicione a polpa de maracujá e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.