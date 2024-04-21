Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Consumo de frutas

6 sucos funcionais e práticos para o dia a dia

Aprenda a preparar receitas saudáveis e nutritivas para ajudar no funcionamento do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 abr 2024 às 09:00

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Suco para combater inchaço Crédito: nerudol | Shutterstock)
Saborosos e refrescantes, os sucos naturais são ótimos para aumentar o consumo de frutas no dia a dia. Com eles, é possível usufruir dos nutrientes presentes nesses alimentos, capazes de regular os processos no corpo com vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo.
Além disso, por conterem propriedades funcionais, as bebidas preparadas à base desses ingredientes oferecem diversos benefícios à saúde. “Eles podem, por exemplo, reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, entre outras”, explica a nutricionista Nádia Neves.
Confira, abaixo, receitas práticas e saudáveis que vão melhorar seus dias! 

Suco para combater inchaço

Ingredientes
  • 1 fatia de melancia descascada e sem semente

  • 200 ml de água

  • 1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador , coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para aliviar o cansaço

Ingredientes
  • Suco de 2 laranjas

  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

  • 1 kiwi descascado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tome o suco imediatamente.

Suco para manter a hidratação

  • Ingredientes

  • 125 ml de água

  • 4 fatias de melão descascadas e sem sementes

  • 3 rodelas de gengibre descascadas

  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para aumentar a imunidade

Imagem Edicase Brasil
Suco para aumentar a imunidade  Crédito: alex rodrigo brondani | Shutterstock
Ingredientes
  • 2 carambolas sem sementes

  • 200 ml de água

  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e beba uma vez ao dia.

Suco para repor as energias

Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de água de coco

  • 5 ml de xarope de guaraná

  • 1 fatia de abacaxi descascada e picada

  • 2 fatias de mamão descascadas e sem sementes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco e o xarope de guaraná e bata até ficar homogêneo. Acrescente o abacaxi e o mamão e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para combater a insônia

Ingredientes
  • 500 ml de água

  • 1 xícara de chá de folhas de hortelã

  • Polpa de 1 maracujá

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe e abafe por 10 minutos. Após, transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Depois, disponha a bebida em um liquidificador, adicione a polpa de maracujá e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Veja Também

Dipirona serve para secar as espinhas rápido? Dermatologistas explicam

7 exercícios físicos para fazer em casa durante o outono

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados