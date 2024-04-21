6 sucos funcionais e práticos para o dia a dia

Suco para combater inchaço Crédito: nerudol | Shutterstock)

Saborosos e refrescantes, os sucos naturais são ótimos para aumentar o consumo de frutas no dia a dia. Com eles, é possível usufruir dos nutrientes presentes nesses alimentos, capazes de regular os processos no corpo com vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo.

Além disso, por conterem propriedades funcionais, as bebidas preparadas à base desses ingredientes oferecem diversos benefícios à saúde. “Eles podem, por exemplo, reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, entre outras”, explica a nutricionista Nádia Neves.

Confira, abaixo, receitas práticas e saudáveis que vão melhorar seus dias!

Suco para combater inchaço

Ingredientes

1 fatia de melancia descascada e sem semente





200 ml de água





1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador , coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para aliviar o cansaço

Ingredientes

Suco de 2 laranjas





1/2 xícara de chá de folhas de espinafre





1 kiwi descascado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tome o suco imediatamente.

Suco para manter a hidratação

Ingredientes





125 ml de água





4 fatias de melão descascadas e sem sementes





3 rodelas de gengibre descascadas





1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para aumentar a imunidade

Suco para aumentar a imunidade Crédito: alex rodrigo brondani | Shutterstock

Ingredientes

2 carambolas sem sementes





200 ml de água





Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e beba uma vez ao dia.

Suco para repor as energias

Ingredientes

2 xícaras de chá de água de coco





5 ml de xarope de guaraná





1 fatia de abacaxi descascada e picada





2 fatias de mamão descascadas e sem sementes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco e o xarope de guaraná e bata até ficar homogêneo. Acrescente o abacaxi e o mamão e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco para combater a insônia

Ingredientes

500 ml de água





1 xícara de chá de folhas de hortelã





Polpa de 1 maracujá

Modo de preparo