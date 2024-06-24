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Doença inflamatória

Colite, doença de Ana Clara, é uma inflamação do intestino; entenda

Os sintomas podem ser desde um desconforto leve no abdômen até uma diarreia, que pode vir acompanhada de sangue
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

24 jun 2024 às 16:27

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 16:27

Ana Clara vai apresentar o novo reality Estrela da Casa
Ana Clara foi diagnosticada com colite Crédito: Juan Ribeiro/Divulgação
A apresentadora Ana Clara foi diagnosticada com colite, uma doença inflamatória que atinge o intestino grosso. A ex-BBB contou pelo Instagram que este foi o motivo do seu sumiço das redes sociais e aproveitou para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.
“Desapareci do mapa porque estou desde segunda-feira muito mal. Ontem, finalmente, resolvi ir ao hospital e descobri que estou com colite”, escreveu.
Ela foi medicada e segue descansando o corpo, já que não estava conseguindo dormir.“Só queria dividir mesmo porque faz tanto tempo que eu não fico doente, graças a Deus, que nem lembrava como era”. 

Entenda a doença

A gastroenterologista Mariana Pacheco, da Rede Meridional, explica que colite é o nome dado a qualquer tipo de inflamação que pode acometer o cólon (intestino grosso). "Pode ser resultado de uma infecção por uma bactéria, um vírus, um medicamento ou até por uma doença autoimune".
Mariana Pacheco, gastroenterologista
A gastroenterologista Mariana Pacheco explica o que é colite Crédito: Divulgação
"Os sintomas são diversos. Pode acontecer desde uma dor abdominal leve, diarreia, até se intensificar para quadros muito graves, necessitando de cirurgia de urgência, inclusive com retirada total do intestino"
Mariana Pacheco - Gastroenterologista
A médica explica que os sintomas podem ser desde um desconforto leve no abdômen até uma diarreia, que pode vir acompanhada de sangue. "O paciente pode ter febre, vômitos, distensão do abdômen, fica grande, elevado", diz Mariana Pacheco. 
Existem diversos tipos de colite, sendo as duas principais a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. "Também oode acontecer a colite medicamentosa, quando tomamos muitos anti-inflamatórios. Alguns pacientes submetidos a radioterapia, feita na região do intestino, podem desenvolver colite", conta a gastroenterologista. 
O tratamento para colite depende do tipo de manifestação da doença, da gravidade e da causa. "Se a colite for medicamentosa, às vezes, só a retirada do medicamento já alivia os sintomas e resolve o tratamento. Se for causada por uma bactéria ou um vírus, temos que utilizar um tratamento específico para esses casos. Em outras ocasiões é necessário realizar cirurgia de urgência, porque o intestino está muito inflamado e precisa ser retirado", explica Mariana Pacheco.

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