Veja alimentos que favorecem e prejudicam o intestino

Um intestino saudável é importante para o bem-estar geral Crédito: Shutterstock

Manter a saúde do intestino é fundamental para a saúde geral, uma vez que este órgão desempenha um papel importante em diversos aspectos do funcionamento do corpo. Conforme a nutricionista Juliana Vieira, o intestino possui cerca de 100 milhões de neurônios conectados ao cérebro.

“Viver com um hábito intestinal adequado representa uma peça fundamental para o nosso bem-estar, além de contribuir na prevenção de doenças intestinais e desempenhar importante papel no sistema imunológico. Nosso cérebro e intestino estão ligados; por isso, falamos que o intestino é nosso segundo cérebro”, explica.

Para garantir a saúde do intestino, é essencial cuidar da alimentação, pois o que comemos tem um impacto direto na composição e funcionamento da microbiota intestinal, além de influenciar o processo digestivo como um todo. “Manter uma dieta equilibrada , rica em fibras, frutas, vegetais e alimentos fermentados pode ajudar a promover a saúde intestinal”, explica a nutricionista.

Alimentos ricos em fibras são importantes para garantir a saúde intestinal Crédito: Shutterstock

Alimentos benéficos para o intestino

Segundo Juliana Vieira, para manter o intestino é fundamental inserir na dieta alimentos ricos em fibras, tais como:

Frutas frescas: laranja, mexerica com bagaço, mamão, figo, ameixa, manga, kiwi, abacaxi, uva, entre outras.

Frutas secas: ameixa-preta, damasco, figo seco, uva-passa.

Cereais integrais: farelo de aveia ou de trigo, gérmen de trigo, linhaça, pão integral, arroz integral.

Leguminosas: feijão, lentilha, grão-de-bico, soja.

Hortaliças: berinjela, brócolis, vagem, aspargo, alcachofra e verduras (preferencialmente cruas, como chicória, escarola, alface e rúcula).

Além disso, é importante manter-se hidratado com o consumo regular de água, que também contribui com o funcionamento do intestino e eliminação de toxinas. Existe uma recomendação geral de aproximadamente 35 ml por cada kg de peso, ou seja, uma pessoa com 65 kg deve tomar aproximadamente 2,27 litros de água por dia, por exemplo. Assim, a quantidade necessária está associada a cada condição individual.

Alimentos que podem prejudicar o intestino

Assim como existem alimentos benéficos para o intestino, há também aqueles que podem prejudicar a saúde intestinal e, consequentemente, o funcionamento adequado do corpo. São eles: