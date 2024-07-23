Melhora a visão e ajuda a emagrecer: benefícios do tomate

O tomate pode ser uma escolha inteligente para promover um estilo de vida saudável Crédito: shutterstock

tomate é um dos alimentos mais consumidos não somente no Brasil, mas no mundo. Segundo a rede de televisão espanhola Telecinco, o fruto vermelho é o 10° item alimentício mais cobiçado pelo ser humano, sendo um ingrediente fundamental em muitas cozinhas, especialmente a italiana.

Conhecido por sua versatilidade, já que pode ser utilizado em molhos, saladas e como base para inúmeros pratos, além de poder ser consumido cru, cozido, assado ou até mesmo desidratado, o tomate é rico em vitamina C , vitamina A, vitamina K e licopeno, que é um potente antioxidante e ajuda a manter a saúde da pele, fortalecer o sistema imunológico e evitar doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose, podendo até reduzir certos tipos de câncer

Segundo a nutricionista Ariane Dias, incluir o tomate de maneira regular e variada na dieta pode ser uma escolha inteligente para promover um estilo de vida saudável. “É recomendável consumir tomate regularmente. Ele é uma fonte rica em vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico".

"A vitamina C atua como um antioxidante, protegendo as células contra danos oxidativos e melhorando a resposta imunológica do corpo. Por isso, o fruto ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo e combater os radicais livres, que, em excesso, favorecem o aparecimento de doenças", diz a professora da Estácio no Espírito Santo.

Embora o tomate seja amplamente benéfico, existem algumas contraindicações que podem ser prejudiciais para quem ingerir. “Pessoas que sofrem de alergias alimentares específicas devem evitar o tomate, indivíduos com refluxo gastroesofágico podem ter agravamento dos sintomas devido à acidez do tomate e pessoas com doenças renais devem consumi-lo com moderação devido ao alto teor de potássio, o que pode sobrecarregar os rins para quem tem insuficiência renal grave”, explica Ariane.

Atenção ao molho de tomate

O condimento, que pode ser utilizado em massas, carnes brancas e vermelhas, cachorros quentes e tantas outras opções, pode conter acréscimos indesejados em sua fórmula. Para isso, a nutricionista faz um alerta. As opções industrializadas de molhos de tomate contêm substâncias que devem ser evitadas, como o realçador de sabor, glutamato monossódico, açúcar, conservantes, entre outros.

“A análise do rótulo dos produtos é importante, tanto o molho quanto o extrato. Aquele com a menor quantidade de ingredientes na lista é melhor”.

A nutricionista Ariane Dias explica os benefícios de consumir o tomate Crédito: Divulgação

"Para um molho de tomate bom e saudável, o mais recomendado é que tenha só tomate" Ariane Dias - Nutricionista

Veja os benefícios