Melhora a visão e ajuda a emagrecer: benefícios do tomate

O tomate é um dos alimentos mais consumidos não somente no Brasil, mas no mundo. Segundo a rede de televisão espanhola Telecinco, o fruto vermelho é o 10° item alimentício mais cobiçado pelo ser humano, sendo um ingrediente fundamental em muitas cozinhas, especialmente a italiana.
Conhecido por sua versatilidade, já que pode ser utilizado em molhos, saladas e como base para inúmeros pratos, além de poder ser consumido cru, cozido, assado ou até mesmo desidratado, o tomate é rico em vitamina C, vitamina A, vitamina K e licopeno, que é um potente antioxidante e ajuda a manter a saúde da pele, fortalecer o sistema imunológico e evitar doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose, podendo até reduzir certos tipos de câncer.
Segundo a nutricionista Ariane Dias, incluir o tomate de maneira regular e variada na dieta pode ser uma escolha inteligente para promover um estilo de vida saudável. “É recomendável consumir tomate regularmente. Ele é uma fonte rica em vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico".
"A vitamina C atua como um antioxidante, protegendo as células contra danos oxidativos e melhorando a resposta imunológica do corpo. Por isso, o fruto ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo e combater os radicais livres, que, em excesso, favorecem o aparecimento de doenças", diz a professora da Estácio no Espírito Santo.
Embora o tomate seja amplamente benéfico, existem algumas contraindicações que podem ser prejudiciais para quem ingerir. “Pessoas que sofrem de alergias alimentares específicas devem evitar o tomate, indivíduos com refluxo gastroesofágico podem ter agravamento dos sintomas devido à acidez do tomate e pessoas com doenças renais devem consumi-lo com moderação devido ao alto teor de potássio, o que pode sobrecarregar os rins para quem tem insuficiência renal grave”, explica Ariane.
Atenção ao molho de tomate
O condimento, que pode ser utilizado em massas, carnes brancas e vermelhas, cachorros quentes e tantas outras opções, pode conter acréscimos indesejados em sua fórmula. Para isso, a nutricionista faz um alerta. As opções industrializadas de molhos de tomate contêm substâncias que devem ser evitadas, como o realçador de sabor, glutamato monossódico, açúcar, conservantes, entre outros.
“A análise do rótulo dos produtos é importante, tanto o molho quanto o extrato. Aquele com a menor quantidade de ingredientes na lista é melhor”.
"Para um molho de tomate bom e saudável, o mais recomendado é que tenha só tomate"
Veja os benefícios
- Saúde cardiovascular: o licopeno presente no tomate é um potente antioxidante que ajuda a diminuir o risco de doenças cardíacas ao reduzir o colesterol LDL e proteger as células do coração contra danos oxidativos. Uma dieta rica em licopeno pode reduzir significativamente os riscos de doenças cardíacas. Além disso, o potássio no tomate ajuda a manter a pressão arterial sob controle.
- Fortalecimento do sistema imunológico: rico em vitamina C, o tomate melhora a resposta imunológica do corpo. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, necessário para a cicatrização de feridas e manutenção da saúde óssea. A vitamina C também melhora a absorção de ferro dos alimentos vegetais, ajudando a prevenir a anemia.
- Melhora da visão: o tomate contém vitamina A e betacaroteno, cruciais para a saúde ocular. A vitamina A é necessária para a produção de pigmentos na retina do olho, o que melhora a visão noturna e reduz o risco de cegueira noturna. Além disso, os antioxidantes no tomate ajudam a proteger contra a degeneração macular, uma das principais causas de perda de visão em idosos.
- Benefícios para a pele e cabelo: o consumo de tomate contribui para a saúde da pele devido ao seu alto teor de antioxidantes e vitamina C, que ajudam a combater os radicais livres e promover a produção de colágeno. Os antioxidantes podem proteger a pele contra os danos causados pela exposição solar e reduzir sinais de envelhecimento, como rugas e manchas. Por ser rico em carotenoides, os quais se transformam em vitamina A no organismo, o consumo de tomate ajuda a manter a saúde visual e da pele, além de fortalecer e dar brilho ao cabelo.
- Propriedades anticancerígenas: o licopeno e outros antioxidantes encontrados no tomate têm sido associados à redução do risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de próstata, pulmão e estômago. O licopeno inibe o crescimento de células cancerígenas e protege o DNA das células contra danos causados pelos radicais livres.
- Emagrecimento: o tomate é baixo em calorias e rico em água, antioxidantes e fibras, o que contribui para a redução da gordura corporal e controle do apetite. Esses fatores tornam o tomate uma excelente opção para inclusão em dietas de emagrecimento. As fibras promovem a sensação de saciedade, reduzindo a ingestão calórica, enquanto a água ajuda a manter o corpo hidratado e funcionando corretamente.