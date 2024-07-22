7 benefícios da beterraba para a saúde

A beterraba é uma raiz tuberosa típica das regiões de clima temperado da Europa e pode ser consumida de diversas formas. Parte da família Quenopodiácea, assim como a acelga e o espinafre, ela é rica em nutrientes benéficos para a saúde. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), contém um alto teor de fibras alimentares, manganês, potássio e zinco. A seguir, confira algumas das vantagens de inserir este vegetal na dieta!
1. Diminui a pressão alta
A beterraba é rica em nitratos, que o corpo converte em óxido nítrico. Esta substância ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos , o que melhora o fluxo sanguíneo, reduz a pressão arterial e, consequentemente, evita doenças. “A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a problemas fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são algumas das principais complicações da doença”, explica o cardiologista Allan Cembranel.
2. Aumenta a imunidade
Essa hortaliça roxa pode contribuir para o aumento da imunidade devido aos seus nutrientes e compostos bioativos, como vitamina C, ferro e zinco, cruciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico.
Ela também é fonte de antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação e protegem as células do sistema imunológico. “Os alimentos antioxidantes combatem os radicais livres, aumentam a resistência do organismo e impedem infecções virais e bacterianas”, explica a nutricionista Andreia Camilla Oliveira.
3. Previne a anemia
A beterraba é uma excelente opção para auxiliar na prevenção da anemia, pois contém vitamina B9 e vitamina C, dois nutrientes importantes para a absorção de ferro não-heme (ferro de origem vegetal), bem como fundamental para a produção e manutenção de novas células, incluindo os glóbulos vermelhos.
“O ácido fólico é a forma sintética da vitamina B9 , também conhecida como folato. Essa substância é uma vitamina do complexo B imprescindível para a formação de glóbulos vermelhos e para o crescimento e função celular saudável”, diz a nutricionista Alessandra Feltre.
4. Melhora o desempenho físico
A dilatação dos vasos sanguíneos pelo óxido nítrico não só reduz a pressão alta como também melhora o desempenho físico durante a prática de exercícios. Isso se deve ao fato de a substância melhorar o fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigênio aos músculos, o que aumenta a eficiência muscular e reduz a fadiga, permitindo que os atletas mantenham a performance por mais tempo.
5. Favorece a função cognitiva
Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida, em Tampa, a betanina, composto que dá cor a beterraba, pode ser uma promissora inibidora de certas reações químicas no cérebro, que estão associadas à progressão da doença de Alzheimer. A descoberta, conforme o estudo, é um importante impulso para o desenvolvimento de medicamentos que podem aliviar o efeito a longo prazo da doença.
“Este é apenas um primeiro passo, mas esperamos que nossas descobertas encorajem outros cientistas a procurar estruturas semelhantes à betanina que possam ser usadas para sintetizar drogas que possam tornar a vida um pouco mais fácil para aqueles que sofrem desta doença”, disse o autor principal do estudo Li-June Ming.
6. Mantém a saúde ocular
Um dos principais componentes benéficos da beterraba para a saúde dos olhos é a luteína, um antioxidante carotenóide que desempenha um papel importante na proteção da retina e na filtragem da luz azul nociva. A hortaliça também é rica em vitamina A, fundamental para a manutenção da córnea, a camada externa do olho, e a sua deficiência pode levar a problemas de visão, como a cegueira noturna.
7. Regula o trânsito intestinal
A beterraba auxilia na melhora da digestão, principalmente devido ao seu alto teor de fibra dietética, que ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo constipação e promovendo evacuações regulares. “A fibra é importante porque nós, humanos, não somos capazes de digerir a maioria das fibras presentes nas frutas, verduras e cereais integrais (celulose), assim ela permanece no interior do nosso intestino até o momento da eliminação, retendo água no nosso bolo fecal e tornando-o mais pastoso, o que facilita o transporte até o reto e a sua posterior eliminação através da defecação”, explica Danilo Munhóz, médico coloproctologista de Brasília.
Como consumir a beterraba?
A beterraba pode ser consumida de várias maneiras, permitindo que você aproveite seus benefícios nutricionais de formas diversificadas e saborosas:
- Crua: adicionar beterraba ralada a saladas é uma maneira simples e rápida de incorporá-la à dieta. Ela adiciona uma textura crocante e um sabor levemente adocicado;
- Cozida: cozinhar a beterraba no vapor ou na água até ficar macia é outra opção. Cozinhe com a casca para preservar os nutrientes;
- Assada: assar beterrabas no forno realça seu sabor doce e caramelo. Basta cortá-las em pedaços, temperar com azeite, sal e pimenta-do-reino, e assá-las até ficarem macias;
- Suco: o suco de beterraba é uma forma popular de consumo, especialmente para quem busca melhorar o desempenho físico. Pode ser combinado com outras frutas e vegetais para um sabor mais equilibrado;
- Smoothies: adicionar beterraba crua ou cozida aos smoothies é uma maneira fácil de aumentar a ingestão de nutrientes. Combina bem com frutas como maçã, laranja e cenoura;
- Picles: beterrabas em conserva são uma opção deliciosa para adicionar a sanduíches e saladas. Elas oferecem um sabor agridoce e uma textura crocante;
- Sopas e ensopados: beterrabas são um ingrediente clássico em sopas como o borscht, tradicional da Europa Oriental. Elas podem ser usadas em uma variedade de caldos e ensopados para um prato rico e nutritivo.