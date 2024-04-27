A vitamina C, conhecida por seu papel vital na manutenção da saúde do sistema imunológico e na proteção contra infecções, também é essencial na produção de colágeno, ajudando a manter a pele, os vasos sanguíneos, os ossos e o tecido conjuntivo fortes e saudáveis. Com benefícios que vão desde a melhoria da absorção de ferro até a redução do risco de doenças crônicas, a importância desse nutriente não pode ser subestimada.
Por isso, confira 5 saladas ricas em vitamina C para fortalecer a imunidade!
Salada de morango e espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de morangos fatiados
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1/4 de xícara de chá de queijo feta
- Suco de 1 laranja
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Combine o espinafre, os morangos e as nozes em um recipiente. Regue com suco de laranja e misture suavemente. Adicione o queijo feta por cima e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de pimentões
Ingredientes
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 1 cebola-roxa fatiada
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo
Misture todos os pimentões e a cebola-roxa em uma saladeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Mexa bem e sirva.
Salada de kiwi com agrião
Ingredientes
- 4 kiwis descascados e fatiados
- 2 xícaras de chá de agrião
- 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Combine o agrião e o kiwi em uma saladeira. Em seguida, adicione as amêndoas laminadas. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture tudo suavemente e sirva.
Salada cítrica com manga e tomate
Ingredientes
- 2 mangas cortadas em cubos
- 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados
- Suco de 2 limões
- Folhas de coentro picadas, cebola-roxa picada e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a manga e os tomates-cereja. Tempere com suco de limão e sal. Adicione o coentro e misture delicadamente antes de servir.
Salada tropical de abacaxi
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de coco fresco ralado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de mel
- Sal a gosto
Modo de preparo
Misture o abacaxi e o pimentão em uma saladeira. Adicione o coco ralado. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o mel e o sal. Despeje o molho sobre a salada e misture bem. Sirva em seguida.