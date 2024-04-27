Salada de espinafre e morango é uma das opções Crédito: 9dream studio | Shutterstock

A vitamina C, conhecida por seu papel vital na manutenção da saúde do sistema imunológico e na proteção contra infecções, também é essencial na produção de colágeno, ajudando a manter a pele, os vasos sanguíneos, os ossos e o tecido conjuntivo fortes e saudáveis. Com benefícios que vão desde a melhoria da absorção de ferro até a redução do risco de doenças crônicas, a importância desse nutriente não pode ser subestimada.

Por isso, confira 5 saladas ricas em vitamina C para fortalecer a imunidade!

Salada de morango e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre





1 xícara de chá de morangos fatiados





1/2 xícara de chá de nozes picadas





1/4 de xícara de chá de queijo feta





Suco de 1 laranja





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Combine o espinafre, os morangos e as nozes em um recipiente. Regue com suco de laranja e misture suavemente. Adicione o queijo feta por cima e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de pimentões

Ingredientes

1 pimentão vermelho cortado em tiras





1 pimentão amarelo cortado em tiras





1 pimentão verde cortado em tiras





1 cebola-roxa fatiada





Suco de 1 limão





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Misture todos os pimentões e a cebola-roxa em uma saladeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Mexa bem e sirva.

Salada de kiwi com agrião

Ingredientes

4 kiwis descascados e fatiados





2 xícaras de chá de agrião





1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas





Suco de 1 limão





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Combine o agrião e o kiwi em uma saladeira. Em seguida, adicione as amêndoas laminadas. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture tudo suavemente e sirva.

Salada cítrica com manga e tomate

Salada crítica com manga e tomate Crédito: pada smith stockphoto | Shutterstock

Ingredientes

2 mangas cortadas em cubos





1 xícara de chá de tomates-cereja cortados





Suco de 2 limões





Folhas de coentro picadas, cebola-roxa picada e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a manga e os tomates-cereja. Tempere com suco de limão e sal. Adicione o coentro e misture delicadamente antes de servir.

Salada tropical de abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos





1 pimentão vermelho cortado em cubos





1/2 xícara de chá de coco fresco ralado





Suco de 1 limão





1 colher de sopa de mel





Sal a gosto

Modo de preparo