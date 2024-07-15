Mulher morre ao se engasgar com banana em Cariacica

Uma mulher de 26 anos morreu ao se engasgar com uma banana na tarde de domingo (14) no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A Polícia Militar informou que foi acionada por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para dar apoio ao atendimento e que a mulher teve o óbito confirmado no próprio local pelos socorristas. O nome da vítima não foi divulgado.
A Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 16h15 daquele dia em uma ocorrência de "acidente diverso com vítima". O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação.