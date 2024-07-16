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Inverno: entenda as diferenças entre bronquite, pneumonia e asma

Cada doença possui suas características próprias. Conhecê-las é importante para buscar o tratamento adequado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2024 às 09:00

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 09:00

Bronquite: homem com tosse
A bronquite é um tipo de inflamação das vias respiratórias Crédito: Shutterstock
No inverno, há uma tendência de aumento das doenças respiratórias, como asma, bronquite, viroses respiratórias e, até mesmo, pneumonia. Muitas vezes, os sintomas dessas doenças também se confundem. De acordo com especialistas no assunto, embora estejam conectadas, cada doença possui suas características próprias. Conhecê-las é importante para buscar o tratamento adequado.
A pneumologista Dyanne Moysés Dalcomune, da Unimed Vitória, afirma que a bronquite é um tipo de inflamação das vias respiratórias, mais especificamente dos brônquios, que conduzem o ar do nariz até o pulmão. A doença pode ser causada por vírus ou bactérias, além de poluentes ambientais, uso prolongado de cigarro e inalação de fumaça, entre outros fatores. 
“Já a asma é um tipo de bronquite, em geral do tipo alérgico, em que também ocorre a inflamação dos brônquios. Diferentemente da bronquite aguda, a asma é um quadro constante, que alterna entre períodos de piora e melhora das crises”, detalha Dyanne.
Segundo a médica, a incidência de todas essas doenças aumenta devido aos hábitos das pessoas nesta época do ano. “A maioria tende a usar roupas de frio que estavam guardadas há muito tempo e a fechar os ambientes para deixá-los mais quentes. Mas essa ação favorece a circulação de vírus, que provocam outro tipo de bronquite, a viral".
Dyanne Moysés Dalcomune
Dyanne Moysés Dalcomune explica a diferença entre as doenças Crédito: Divulgação
"Essas doenças são todas interligadas. Os processos alérgicos, como rinite, que também pioram nesta época, provocam crises de bronquite"
Dyanne Moysés Dalcomune - Pneumologista
A pneumonia, por sua vez, pode ocorrer em decorrência de complicações dessas doenças. “Essas doenças do inverno derrubam a nossa imunidade, facilitando a ocorrência de pneumonia. É muito comum que o idoso, por exemplo, que tem uma imunidade mais frágil, desenvolva uma gripe e, entre uma semana e dez dias depois, desenvolva pneumonia".
A pneumologista Cilea Martins faz um resumo de cada doença e seus principais sintomas:
  • Asma – Doença inflamatória predominantemente crônica, que tem início geralmente ainda na infância. Está ligada a deficiência de enzima que impede que os brônquios se dilatem. Melhoram na adolescência geralmente. Os principais sintomas são chiados e falta de ar.

  • Bronquite – Inflamação dos brônquios, que ocorre em qualquer faixa etária. Pode ser viral ou bacteriana. Os principais sintomas são tosse e muco. O chiado é transitório, relacionado a uma inflamação aguda.

  • Pneumonia – Infecção dos pulmões que pode ser viral, bacteriana ou fúngica. Além dos brônquios, a doença atinge o parênquima pulmonar e até a pleura, a depender da gravidade. Os principais sintomas são febre alta, calafrios e dor no peito.
Em todos desses casos é importante reconhecer os sintomas e, caso eles persistam, buscar ajuda médica. O tratamento pode envolver desde medicações inalatórias, como em casos de asma, até o uso de antibióticos, a exemplo de casos de pneumonia bacteriana.
Sobre a prevenção, Dyanne Moyses indica: “o controle do ambiente é fundamental. É preciso tentar arejar a casa, passar pano nos ambientes e nos objetos, lavar as roupas de frio e secá-las muito bem antes de vesti-las e procurar eliminar focos de mofos e ácaros. Manter a integridade dos brônquios é manter os nossos mecanismos de defesa protegidos. Isso dificulta as doenças respiratórias”, finaliza.

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