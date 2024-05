Veja os perigos do cigarro para a saúde vascular e pulmonar

Médico explica como o tabagismo pode aumentar as chances de desenvolvimento de doenças graves

Em 31 de maio celebra-se o Dia Mundial Sem Tabaco. A data, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visa conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo. Isso porque o uso de cigarros tradicionais e eletrônicos traz diversos perigos à saúde e pode, ao longo do tempo, causar doenças vasculares e pulmonares.

Cigarro aumenta risco de doenças cardiovasculares

Conforme o Dr. Antonio Eduardo Zerati, os componentes do cigarro aumentam a inflamação das artérias e a formação de placas de gordura, capazes de fechar parcial ou totalmente os vasos. “Como esses elementos circulam por todo o organismo, a aterosclerose frequentemente acomete artérias de diversas partes do corpo, em especial o coração, o cérebro e as pernas, mas também pode prejudicar a circulação de outros órgãos, como os intestinos e os rins”, afirma.